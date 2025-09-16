Axera、IAAモビリティ 2025にてM57ベースのADASソリューションを世界初公開

上海、2025年9月12日 /PRNewswire/ -- Axeraは、中国の先進的なAIチップ開発企業として、今年のIAAモビリティに初登場し、自社のM57 SoCを基盤としたADASソリューションを世界初公開しました。同社はこの発表を通じて、世界のADAS市場に大きな変革をもたらすことを目指しています。

Axera M57搭載：グローバルOEM向け次世代ADASソリューション

このソリューションは、業界をリードするAI視覚認知の関連企業であるSTRADVISIONとAxeraが共同で開発したものであり、グローバルなADAS市場に対応しています。

これは、フロントビュー向けのオールインワン型認識デモソリューションです。メインプロセッサーとしてM57 SoCを採用しており、120度の水平視野を持つ800万画素の高解像度カメラを搭載しています。このソリューションには、STRADVISIONの3D視覚認知アルゴリズムが組み込まれており、静止物体検知、車両・歩行者検知、車線・道路境界検知、交通標識・信号認識、さらには走行可能領域の検知などの機能を実現しています。同システムは、AEB、ACC、LCCといったL2レベルのADAS機能に対応しています。

さらに、M57の優れた性能を活用することで、超低消費電力での動作を可能にしています。この検知および処理能力は、超低消費電力向けに最適化されており、グローバルなADAS市場において高い競争力を発揮します。

さらに重要な点として、中国で今後施行されるAEB関連規制に適合するとともに、主要な国際的な機能安全規格にも準拠しており、グローバル市場で競争力のあるプラットフォームとしての地位を確立しています。すでに主要OEMによる早期採用が決定しており、2026年には量産開始が見込まれています。

Axera M57シリーズは、性能面で飛躍的な進化をもたらします。

- 独自開発のAXNeutron NPUは、最大10TOPSの処理性能を実現し、BEV（鳥瞰図）モデルに対してネイティブなアクセラレーションを提供します。

- さらに、同社が独自に開発したAXProton AI-ISPは、ダイナミックレンジと低照度下での撮像性能を強化すると同時に、レイテンシーを最小限に抑え、認識およびプランニングシステムに最適化された高解像度の映像入力を実現します。

- 高度な電力最適化技術により、接合部温度125℃においてわずか3.5Wでの動作を実現し、EVおよびICEプラットフォーム双方における熱管理と消費電力の要件を満たしています。

- グローバルな規制および安全基準への適合を確保するため、M57シリーズは包括的なコンプライアンスフレームワークに基づいて設計されています。

- 統合型MCUにはハードウェアベースのセキュリティアイランドが組み込まれており、ASIL-BおよびASIL-D規格に準拠した機能安全を実現しています。

- 同ツールチェーンはISO/SAE 21434に準拠しており、幅広い国際的な自動車サイバーセキュリティおよび安全規制に対応しています。

- 量産レベルのADASサポートとしては、8MPモノクロのフロントビューシステム（2MPセンサーとの下位互換性を保持）や、5R5V統合型ドライビング・パーキングドメインコントローラーを備えています。

Axeraのエンドツーエンドのハードウェア/ソフトウェア開発キットを活用することで、OEMやTier1サプライヤーは最短4.5か月でシステム移行から量産開始までを実現することができます。

IAAモビリティ 2025でのAxeraブースに注目

Axeraは、スマート自動車向けチップ分野に戦略的に注力しています。同社は、複数世代にわたる車載AIプロセッサを発表しており、これらはすでに国内ブランド、合弁ブランド、新興EVブランドの車両において量産・搭載されています。数十万個規模のチップを出荷してきた実績により、Axeraは大規模量産における確固たる実績を築いています。現在、世界的な自動車のインテリジェント化の潮流に乗り、Axeraは次世代インテリジェント車両を支えるために、グローバル市場への本格展開を進めています。

今年の展示会では、Axeraはスマートビークル向けの一連のチップおよび開発プラットフォームに加え、パートナー企業と共同開発した自動運転用ハードウェアおよびソフトウェアを披露しています。

これらは、スマートモビリティのインテリジェンスを力強く支える、Axeraの中核的な製品・ソリューションを体現するものです。

問い合わせ先：

Axera PR担当： axerapr@axera-tech.com

自動車関連販売窓口：auto@axera-tech.com

自動車マーケティング窓口：automkt@axera-tech.com

