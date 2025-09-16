国連総会で乾癬性疾患が主要議題に：IFPA、国連ハイレベル会合において乾癬性疾患の認知向上を呼びかけ





ストックホルム, 2025年9月12日 /PRNewswire/ -- 国際乾癬患者団体連合（IFPA）は、ニューヨークで開催される第80回国連総会において、乾癬性疾患に焦点を当てる予定です。同会合では、世界の指導者たちが、非感染性疾患（NCDs）、メンタルヘルスおよびウェルビーイングに関する新たな政治宣言を採択することが見込まれています。



Frida Dunger - Executive Director of IFPA credit: IFPA



主なハイライト：

- 世界中で推定6,000万人が乾癬性疾患に罹患しており、皮膚、関節、さらにはその他の臓器に影響を及ぼす重篤かつ生涯にわたる非感染性疾患とされています。乾癬は、糖尿病、肥満、心血管疾患、うつ病のリスクを高めることも明らかになっています。

- 世界保健機関（WHO）が2014年に乾癬を主要な公衆衛生上の課題として認識する決議を採択したにもかかわらず、その後の進展は限定的であり、この状況を受けてIFPA（国際乾癬患者団体連合）は、世界的な取り組みの再強化を呼びかけています。

- IFPAの代表団は、NCDsに関する国連ハイレベル会合に出席し、乾癬性疾患を持つ人々を世界的および各国の保健政策に組み込むことを訴えるとともに、当事者の生活経験を政策決定の中心に据えることに特別な重点を置いています。

イベントの詳細と登録はこちら：https://pages.devex.com/devex-at-unga-80

乾癬性疾患は、生涯にわたり続く全身性の炎症性疾患であり、糖尿病、肥満、心血管疾患、うつ病などのNCDsと併存することが少なくありません。乾癬性疾患は、世界で推定6,000万人が罹患しています。しかし、このように多数の患者が存在するにもかかわらず、乾癬性疾患は世界各国の保健医療システムにおいて長らく軽視されてきました。

乾癬に関する初めてにして唯一の決議は、2014年にWHOによって採択され、乾癬を主要な公衆衛生上の課題として認定しました。しかし、それ以降の進展は十分ではありません。IFPAは、乾癬性疾患を有する人々のニーズが世界的および各国の保健政策に確実に組み込まれるよう、より強固な国際的コミットメントを求めています。

この呼びかけをさらに広めるため、IFPAの代表団は9月25日に国連本部で開催される非感染性疾患（NCDs）に関する国連ハイレベル会合に参加する予定です。同会合には、保健分野のリーダー、専門家、政策決定者が一堂に会し、NCDの予防とケアの未来を形成するための議論が行われます。IFPAはこの機会を最大限に活用し、より包括的な政策の推進、医療アクセスの改善、そしてNCDのアジェンダにおける乾癬性疾患の一層の認知向上を強く訴えています。

このアドボカシー活動の一環として、IFPAはDevexと連携し、国連総会（UNGA）のサイドイベントとして、以下のタイトルのハイレベル対話を開催します。乾癬性疾患とNCDs：生活者の経験を政策の中心に据える。同イベントは、9月22日にニューヨークで開催される「Devex NCDパビリオン」にて実施されます。

本アドボカシーイベントの詳細および参加登録については、以下をご参照ください：https://pages.devex.com/devex-at-unga-80

同セッションには、IFPAエグゼクティブ・ディレクターのFrida Dunger氏と、乾癬性疾患と共に生きるIFPAアンバサダーのKate Reynolds氏が登壇します。登壇者は、生活者の経験をなぜグローバルヘルス政策形成の中心に据えるべきなのかについて、力強い見解を共有します。

「乾癬性疾患と共に生きる私たちは、病気そのもの以上の存在です。私たちは一人の人間として、誰もがそうであるように、最良の人生を送る必要があります。私が今回ニューヨークに赴き、このイベントで乾癬について声を上げるのは、『私たちのことを私たち抜きで決めてはならない』と考えるからです。」と、IFPAアンバサダーのKate Reynolds氏は語っています。

「インクルーシブな保健政策は選択肢ではなく、世界で6,000万人を超える乾癬性疾患と共に生きる人々が、もはや取り残されることのないようにするために不可欠なのです。」と、IFPAエグゼクティブ・ディレクターのFrida Dunger氏は述べています。

IFPAについて

1971年に設立され、スウェーデン・ストックホルムに本部を置くIFPA（国際乾癬患者団体連合）は、乾癬性疾患の影響を受けるすべての人々の権利擁護に尽力する国際的な組織です。IFPAの加盟団体には各国および地域の患者団体が含まれており、世界で6,000万人を超える人々を代表しています。IFPAは、グローバル連合、世界乾癬デーキャンペーン、IFPAフォーラム、そして世界乾癬・乾癬性関節炎会議（World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference）を通じて、乾癬性疾患をより強靭かつ包括的な保健システムを実現するための重要な視座として再定義しています。詳細はこちら：https://www.ifpa-pso.com/

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2771187/Frida_Dunger.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2771188/United_Nations_Headquarters_New_York.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2771186/IFPA_Logo.jpg?p=medium600



United Nations Headquarters in New York Credit: UN



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com