デマンドAIグループ、国際的機関投資家および国内投資家から250万ドルの資金調達を実施





デンバー, 2025年9月13日 /PRNewswire/ -- 急成長中のAI駆動型B2Bマーケティングおよびリードジェネレーション企業である Demand AI Group Inc.（「Demand AI」） は本日、国際的な機関投資家のシンジケートおよび戦略的な国内パートナーに支えられ、250万ドルの投資ラウンドを成功裏にクローズしたことを発表しました。



Demand AI Group



この資金調達は、Demand AIの急速なグローバル展開における重要なマイルストーンとなります。今年初めの設立以来、同社はすでに9か国で事業を展開し、従来のリードジェネレーションモデルに代わる次世代のAI駆動型ソリューションを提供しています。独自の技術と実績ある経営陣-2022年にSelling Simplified GroupをIDG／ブラックストーンへとスケールさせ、エグジットした経歴を持つ-を擁するDemand AIは、企業が需要を創出し顧客とつながる方法を変革する、他に類を見ないポジションを確立しています。

「AIによってB2Bの需要創出業界を再構築するという我々のビジョンを共有してくださる国際的な機関投資家および国内投資家の皆様をお迎えでき、大変うれしく思います」と、Demand AI GroupのCEOであるMichael Whife氏は述べています。「今回の資金調達によって、成長を加速させ、新たな市場へ拡大し、業界が従来型モデルから移行し続ける中で買収の機会を捉えるための十分な基盤を得ることができます。」

今回の250万ドルの資金調達は、以下の目的に活用されます:

-ヨーロッパおよびアジア太平洋地域に新拠点を設立し、グローバル展開を加速する 。

-企業顧客からの急増する需要に応えるため、営業およびデリバリーチームを拡充する 。

-Demand AIのプラットフォームとサービスをさらに差別化するために、独自のAI駆動型システムに投資します

-急速に進化する業界で市場シェアを統合するための戦略的買収を検討します。

会話型AIやインテリジェントオートメーションを企業が積極的に取り入れる中、Demand AIはかつてない成長を遂げる態勢にあり、需要創出に対する業界のアプローチに大きな転換を示しています。

Demand AIは引き続き世界中から優秀な人材を惹きつけており、最近ではヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域でリーダーシップ層を採用し、大規模な提供能力をさらに強化しています。

Demand AI Group Inc. について

Demand AI Groupは、コロラド州デンバーに本社を置く、グローバルなAI駆動型需要創出企業です。グローバル企業のスケールアップとエグジットで実績を持つ業界のベテラン、マイケル・ワイフ氏とチャーリー・ワイフ氏によって設立されたDemand AIは、企業に対し、AIを活用したマーケティング、リードジェネレーション、コンテンツソリューションを提供しています。同社は現在、ヨーロッパ、アジア、北米の9か国で事業を展開しており、測定可能な成果と業界をリードするROIを提供しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2770842/Demand_AI_Group_Expansion.jpg?p=medium600

ロゴー - https://mma.prnasia.com/media2/2724609/Demand_AI_Group_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com