Zoomlion、初のドイツ製ナックルブームクレーンを納入し、欧州における現地化戦略を強化

ドイツ・フランクフルト、2025年9月13日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」）は本日、ドイツのウィルバート子会社工場から初のナックルブームクレーンを無事に展開・納入したことを発表しました。スロバキアの顧客への納入は、同社の欧州現地化戦略をさらに前進させ、この地域でのプレゼンスを強化する重要な一歩となります。



今回納入されたZLK7600V803ナックルブームクレーンは、ズームリオンの技術と欧州の製造能力の融合を象徴しています。現地調達のスカニア製シャーシを採用したこのモデルは、CE認証および欧州の道路輸送規制に適合しています。欧州の厳しい作業環境向けに設計されており、高いリフティング性能、信頼性、コスト効率を提供し、大陸全域での資材搬送や揚重作業における多用途性を確保しています。

納入はスロバキアの顧客から温かく歓迎され、同クレーンがスロバキアと中国の30年にわたる商業協力を象徴するものであると強調されました。同社は、Zoomlionとのクレーン事業の拡大が、自社の車両群における実務的な追加であるだけでなく、長年にわたるパートナーシップを反映する重要な節目であると述べました。

2018年にZoomlionが取得したウィルバート工場は、単一用途のタワークレーンメーカーから、タワークレーン、コンクリート機械、移動式クレーンを網羅する多カテゴリーの産業拠点へと進化しました。この変革は、Zoomlionが欧州における包括的な生産ネットワークを構築するという戦略の中核を成しています。今年初め、同社はドイツ・ヴァルトラウバーシャイム第2期工事の起工式を行い、工場のハンガリーに新しい高所作業車工場を開所しました。これらのプロジェクトは、欧州における製品展示、販売、製造、サービスを統合した拠点を構築し、供給効率の向上と現地市場への迅速な対応を目指しています。

Zoomlionのドイツへの投資は、現地のリーダーたちからも評価されています。工場第2期工事の起工式で、ドイツ連邦議会議員のJoe Weingarten博士は、このプロジェクトを中独経済協力の深化を象徴するものとして評価しました。彼は、地域の優れたインフラ、熟練した労働力、強固な技術基盤を強調し、相互の成功の可能性を際立たせました。

Zoomlionは、13の海外R&Dおよび製造拠点を有し、170以上の国と地域で事業を展開しており、現地化された製造とグローバルな専門知識の融合に取り組んでいます。同社は今後も欧州向け製品ポートフォリオを拡充し、サービス対応力を強化することで、世界的なインテリジェント機器製造のリーダーとしての地位をさらに確立していきます。

