ホリーランドWeConnect 2025、グローバルな創造性と文化交流を祝して閉幕





中国・深セン、2025年9月13日 -- 約2か月にわたる活動を経て、ホリーランドのWeConnect 2025キャンペーンが9月12日のホリーランド・ブランドデーに閉幕しました。これにより、テクノロジー、文化、そして創造性をつなぐグローバルな旅が幕を下ろしました。オフライン体験とデジタル施策を組み合わせることで、本キャンペーンはつながりというコンセプトを体現し、地理的・文化的な境界を越えて、異文化の探求と創造的な交流を促しました。

協働、文化、そしてつながり

本イニシアチブの中心となったのはWeConnect 2025 China Tour であり、オンライン映画学校 FTF （Full Time Filmmaker）のランドン・バイザウェイ、デジタルコンテンツクリエイターのハイロ・エスラバ（@yolerolero ）、インドネシアの俳優兼YouTuber Chandra Liow をはじめとする30名以上の世界的クリエイターが参加しました。彼らは深センと重慶を巡る5日間の没入型ジャーニーを体験しました。

この旅は、8月27日にホリーランド深セン本社で幕を開けました。アイスブレイク活動によって素早いつながりが生まれ、その後、先進的なマイクのレーザー刻印や新発売のライブ配信カメラVenusLiv Airを使った実践体験が行われました。対面でのチャットフォーラムでは議論がさらに深まり、協働的な探求の雰囲気が築かれました。

重慶では、ツアーは文化体験へと移行しました。活気あふれる火鍋の夜や方言を使ったゲーム、さらに四川オペラの変面や交通茶館での長嘴茶壺注ぎのショーなどを通じて、クリエイターたちはこの街の生き生きとした伝統文化を体験しました。ラッフルズシティにあるフローティングフォレストやスカイラインブランコの訪問では、都市と自然が融合した印象的な景観が広がり、新たな映像表現へのインスピレーションがもたらされました。

8月30日までには、参加者たちはストーリーテラーとなり、それぞれのレンズを通して重慶のリズムを捉えていました。李子坝駅で高層ビルを突き抜ける列車から、洪崖洞のライトアップされた夜景まで、あらゆる映像がこの街のエネルギーとコントラストを映し出していました。最終日には、歴史ある写真館でのポートレート撮影や、拓本や手掌灸といった無形文化遺産の体験が行われ、地元文化とのより深い感情的なつながりが築かれました。

この旅を通じて、クリエイターたちはホリーランドの最先端技術を体験しただけでなく、中国のイノベーションが日常生活にどのように融合しているかを直接学ぶことができました。数日間にわたり、彼らは多様な文化体験を探求し、広範な印象からより深い個人的な理解へと進んでいきました。イベントの共創型フレームワークは、参加者に多様性を受け入れ、有意義なつながりを築き、共通の目標に向かって取り組むことを促しました。このようにして、ツアーは文化・協働・つながりを結ぶ架け橋へと発展しました。

中国ツアーを補完する形で、ホリーランド・アカデミー スペシャルバージョンが9か国で開催されました。各地の開催地では、エジプトのサラダ作りやアラブ首長国連邦のシーフード料理、ブラジルのバーベキューやサッカー観戦、タイでの寺院訪問など、地域の文化体験をクリエイティブなワークショップに取り入れました。これらの活動は、参加者のクリエイティブなツールキットを広げると同時に、プロセスに技術的なツールを組み込み、文化的なインスピレーションとスキル開発を融合させるというWeConnectイニシアチブの使命をさらに推進しました。

音、物語、そして歌

デジタル面では、ホリーランドは世界中のオーディエンスに参加と共創を呼びかけました。

サウンドミュージアムは、最も魅力的なハイライトのひとつとなりました。文化やテクノロジーをテーマに、参加者は日常生活・言語・感情の聴覚的な印象を投稿し、合計5,044件という注目すべきエンゲージメントを生み出しました。都市の風景から個人的な表現に至るまで、このプロジェクトは文化を音でつなぐ共同の「聴覚的な架け橋」となり、WeConnectキャンペーンの核心テーマである文化的統合を強調しました。

Hello Worldプロジェクトはこのビジョンを視覚的に広げ、参加者たちは「なじみあるものへの新しい視点」というテーマのもと作品を制作しました。日常の風景を多様な文化的視点から再解釈することで、参加者たちは世界的な創造性の豊かさを示し、テクノロジーを介した協働の響きを際立たせました。

一方で、テーマソング・ラボはオーディエンスを共創者へと変えました。オープンで参加型のプロセスを通じて、ユーザーは異文化・異地域間のつながりを体現する音楽を創り上げました。この取り組みは、1万1,000件以上のいいねと500件を超える心のこもったコメントを獲得しました。パトリシア・ベルムデス＆アロンソ・デゲルト、そしてIAMJUSTSKAY＆IMTPEEによる2曲が最終的な受賞作品として選ばれ、包括性と協働の精神を体現しました。

具体的な体験として、サプライズボックスが9月1日に世界中へ発送され、より多くのホリーランドユーザーが発見の喜びを共有できるようになりました。

WeConnect 2025キャンペーンは終了しましたが、ホリーランドはクリエイター支援へのコミットメントを改めて表明しました。ホリーランドは、技術革新を推進することで、創造性を後押しし、世界的なつながりを強化するとともに、技術と文化の融合が無限の協働とインスピレーションを生み出すことを示そうとしています。

