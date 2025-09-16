無人地上車両（UGV）市場規模、シェア、動向およびメーカー ― 2035年
KDマーケットインサイトは、市場調査サーベイレポート『無人地上車両（UGV）市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次・二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、そして市場投入（GTM）戦略の把握を行っています。
世界の無人地上車両市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に9.34%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに96.1億米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は36億米ドル。
無人地上車両（UGV）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
無人地上車両（UGV）市場は、防衛、商業、産業分野において監視、物流、農業、災害対応など幅広い用途で導入が進み、急速に拡大しています。UGVは人間の介入なしに陸上で稼働するロボット車両であり、自律型または遠隔操作型として運用されます。センサー、カメラ、高度なナビゲーションシステムを搭載し、危険、反復作業、人間が立ち入れない環境において効率性、安全性、精密性を提供します。
防衛分野は依然として最大の用途であり、各国軍が偵察、爆発物処理（EOD）、国境監視、戦闘支援にUGVを配備しています。同時に、鉱業、建設、農業、倉庫自動化といった商業用途も急拡大しています。さらに、人工知能（AI）、5G接続、先進センサー技術の統合により、軍事・民間両分野でのUGV導入が加速しています。
市場規模とシェア
世界のUGV市場は無人システム分野の中で重要なシェアを占めています。北米は高い国防支出、先進的なロボティクス研究、確立されたUGVメーカーの存在により市場をリードしています。欧州も国境警備や防衛近代化プログラムへの投資拡大により追随。アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インドなどが軍事および商業用途向けに無人システムへの投資を積極的に進めており、高成長地域として浮上しています。
軍事用途が市場を支配している一方で、物流、スマート農業、鉱業などの商業・産業分野のシェアも着実に拡大しています。AI技術の成熟に伴い、自律航行型UGVの人気も高まりつつあります。
成長要因
国防費の増加 - 各国政府が監視、爆発物処理（EOD）、戦闘支援のために無人地上システムへの投資を拡大。
技術革新 - AI、機械学習、5G、自律航行の統合によりUGVの能力が向上。
安全性とリスク低減 - 戦場、災害現場、鉱山など危険な環境での人間の被曝を回避。
産業自動化 - 物流、建設、農業などで効率性とコスト削減のためにUGVが導入。
国境警備・治安維持 - 地政学的緊張や越境脅威の高まりが無人巡回・監視車両の需要を後押し。
災害対応・人道支援 - 捜索救助、消火支援、有害物質処理などでUGVの利用が増加。
市場セグメンテーション
機動方式別:
車輪型UGV - 物流や監視で一般的
履帯型UGV - 防衛や重量用途で広く使用
脚型UGV - 困難な地形での先進的移動に登場
ハイブリッドシステム - 複数の移動方式を組み合わせ
