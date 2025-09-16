日本における栄養補助需要の高まりが、健康補助食品市場の成長を牽引し、2035年までに237億米ドルに達すると予測されています
KDマーケットインサイトは、市場調査サーベイレポート『日本における健康補助食品市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次・二次の調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、そして市場投入（GTM）戦略の把握を行っています。
日本の栄養補助食品市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に7.9%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに237億米ドルの市場規模を生成する見込みです。2025年の市場規模は116億米ドル。
日本の健康補助食品市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の健康補助食品市場は、世界の健康・ウェルネス産業の中でも最も成熟し、ダイナミックな分野の一つとして確立されています。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ抽出物、機能性食品などを含む健康補助食品は、健康維持、欠乏症予防、長寿サポートを目的として広く消費されています。高齢化が進み、予防医療を重視する文化を持つ日本では、健康補助食品が日常的なウェルネス習慣において重要な役割を果たしています。
また、日本の機能性食品・サプリメント分野は、「特定保健用食品（FOSHU）」や「機能性表示食品（FFC）」といった政府支援の規制枠組みによって支えられています。これにより、健康効果の信頼性と標準化が確保され、製品の安全性と消費者の信頼が高められています。この規制環境は革新を促進しつつ、世界的にも先進的な健康補助食品市場としての日本の地位を確立しています。
市場規模とシェア
日本市場はアジア太平洋地域の健康補助食品産業の中で大きなシェアを占めており、1人当たりのウェルネス製品への支出も高水準にあります。市場を牽引しているのはビタミンやミネラルですが、ハーブ系、プロバイオティクス、プロテイン系サプリメントへの需要も急速に拡大しています。最大の消費者層は高齢者ですが、若年層の間でもフィットネス、免疫力、美容関連の効果を求めてサプリメントを取り入れる傾向が強まっています。
薬局、ドラッグストア、コンビニエンスストアが主要な流通チャネルとして機能している一方で、特に若年層やデジタルに精通した消費者の間ではオンライン販売が急速に拡大しています。国内メーカーが市場で強固な地位を保っているものの、海外ブランドも日本人の嗜好に合わせた革新的な製品を提供することで存在感を高めています。
成長要因
高齢化社会 - 日本の人口の約3割が65歳以上であり、骨の健康、認知機能、免疫力をサポートするサプリメントの需要が強い。
予防医療への関心 - 医療費の高騰とセルフケアを重視する文化が、予防的健康戦略の一環としてサプリメント利用を促進。
規制支援 - FOSHUやFFCといった制度により、製品の安全性が確保され、科学的根拠に基づく表示が可能となり、消費者の信頼が向上。
美容・ウェルネストレンド - コラーゲンやヒアルロン酸など「内側からの美容」サプリが特に女性に人気。
