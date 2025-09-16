◆概要◆

企業と九州大学の技術・人材・組織が偶発的に交差し、新たな連携と価値創出を促すイベントです。企業は自社の取り組みを発信し、研究者との予期せぬ出会いや協業の可能性を広げます。研究者も研究内容を公開することで、社会的ニーズとの接点を探り、産業界との連携を加速。表彰式やパネルディスカッション、ショートピッチ、ポスターセッションなどを通じて、産学官連携の成果と技術ニーズのマッチングを展開します。

 

◆日　時◆　　１０月２２日（水）　１０：００～１７：３０

 

◆会　場◆　　九州大学　伊都キャンパス　椎木講堂

　　　　　　　＜伊都キャンパスマップ＞

　　　　　　　https://www.kyushu-u.ac.jp/f/61490/ITO_1_Jp.pdf　

　　　　　　　※椎木講堂はマップの67番です。

 

◆内　容◆

　・第１部　１０：００～１２：００　会場：椎木講堂

       ①総長からのあいさつ

　　②産学官連携活動特別表彰

　　③パネルディスカッション　

　　④ショートピッチ

　

　・第２部　１３：２０～１５：３５　会場：椎木講堂

       ①ポスターセッションPart１

　　②ポスターセッションPart２　

       ～学内研究者、学生、企業、自治体等によるポスター発表～

 

　・交流会　１６：００～１７：３０　会場：ビッグさんど

 

　※最新の情報は、以下よりご確認ください。

　　https://ku-oip.co.jp/posts/2025_OIW　

 

◆対象者◆　　民間・公的機関等の方、大学関係者、学生など

◆参加費◆　　無料（※交流会は有料）

◆お申込◆　　ホームページからお申し込みください。

　　　　　　　https://business.form-mailer.jp/fms/d608ae8e296760　

◆主催等◆　　

  ・主催

  　国立大学法人九州大学

   （学術研究・産学官連携本部、九州大学病院ARO次世代医療センター）

     九大OIP株式会社

 

  ・共催

　  公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）

　  公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）

 

  ・後援

　  一般社団法人九州経済連合会