【10月22日（水）】2025年度 九州大学オープンイノベーションワークショップ
◆概要◆
企業と九州大学の技術・人材・組織が偶発的に交差し、新たな連携と価値創出を促すイベントです。企業は自社の取り組みを発信し、研究者との予期せぬ出会いや協業の可能性を広げます。研究者も研究内容を公開することで、社会的ニーズとの接点を探り、産業界との連携を加速。表彰式やパネルディスカッション、ショートピッチ、ポスターセッションなどを通じて、産学官連携の成果と技術ニーズのマッチングを展開します。
◆日 時◆ １０月２２日（水） １０：００～１７：３０
◆会 場◆ 九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂
＜伊都キャンパスマップ＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/61490/ITO_1_Jp.pdf
※椎木講堂はマップの67番です。
◆内 容◆
・第１部 １０：００～１２：００ 会場：椎木講堂
①総長からのあいさつ
②産学官連携活動特別表彰
③パネルディスカッション
④ショートピッチ
・第２部 １３：２０～１５：３５ 会場：椎木講堂
①ポスターセッションPart１
②ポスターセッションPart２
～学内研究者、学生、企業、自治体等によるポスター発表～
・交流会 １６：００～１７：３０ 会場：ビッグさんど
※最新の情報は、以下よりご確認ください。
https://ku-oip.co.jp/posts/2025_OIW
◆対象者◆ 民間・公的機関等の方、大学関係者、学生など
◆参加費◆ 無料（※交流会は有料）
◆お申込◆ ホームページからお申し込みください。
https://business.form-mailer.jp/fms/d608ae8e296760
◆主催等◆
・主催
国立大学法人九州大学
（学術研究・産学官連携本部、九州大学病院ARO次世代医療センター）
九大OIP株式会社
・共催
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）
公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）
・後援
一般社団法人九州経済連合会