民間宇宙旅行時代到来！8月19日にASTRAX代表TAICHI（山崎大地）がチャレンジワールドの会員向け宇宙教育プログラムの指導者としてNASAケネディ宇宙センターで解説指導（NASA見学1日目）！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、株式会社チャレンジワールド（本社：東京都国立市、代表：代表取締役 齋藤正明）の会員向けプログラムとして開催された「2025夏休みアメリカスペースキャンプ」に宇宙教育のスペシャリストとして同行し、2025年8月19日に、米国ケープカナベラルにあるNASAケネディ宇宙センター（KSC）において様々な有人宇宙船についての解説・指導を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329596&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329596&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329596&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329596&id=bodyimage4】
本キャンプ（ツアー）は、5泊7日で行われ、チャレンジワールド会員の小学6年生～大学生の子どもたちが10名参加しました。
一行は2025年8月19日に、米国フロリダ州ケープカナベラルにある米国航空宇宙局（NASA）ケネディ宇宙センターを訪問しました。
【NASAツアー１日目】
９時過ぎに貸し切りバスでNASAケネディ宇宙センターへ向けて出発し、１０時にNASAケネディ宇宙センター到着。
通常の施設内バスツアーにプラスして見学する事ができる特別ツアープログラム「KSC EXPLORE TOUR」に参加し、KSC内の各所を見学しました。
TAICHIにより、アポロ時代のサターンVロケットからスペースシャトル時代、そして現在はスペースXをはじめとした民間会社のロケットの打ち上げを行ってきたL39発射台についての解説をしました。
まずはバスを下車して二箇所の展望台からL39発射台を見学しました。
続いて、アポロ計画のサターンVロケットを垂直に組み立てるために作られ、その後は長年スペースシャトルの組み立てにも使用され、今はアルテミス計画で使用するSLSロケットの組み立てにも使用されているロケット組み立て工場（VBA）を外部から見学しました。
その後、アポロ/サターンVセンターを見学。ここでもTAICHIからアポロ計画の歴史やアメリカの宇宙開発の歴史について解説しました。
また、月の石に触れる事もできました。
サターンVが目の前にのぞめるムーンロックカフェで昼食を食べた後、「ビジターコンプレックス」まで戻り、世界最大の宇宙のギフトショップでお土産を購入し、NASA KSC見学１日目が終了しました。
子どもたちからは、「110メートルを超えるサターンVの迫力は圧巻でした」「1日では全く足りない」「遠くに見えた発射台から本当に宇宙に行っているんだと実感した」「TAICHIさんの解説があってよくわかって良かった」など、多くの感想が寄せられました。
【プログラム概要】
プログラム名 「チャレンジワールド2025夏休みアメリカスペースキャンプ」
主催 株式会社チャレンジワールド
引率指導者 株式会社チャレンジワールド 代表取締役 齋藤正明、看護師 鈴木華誉・サポートスタッフ 斎藤大輔
専門指導者 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
