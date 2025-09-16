ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 映画連動企画『アワジ ダンスフェスティバルinニジゲンノモリ』 9月の土日祝日限定！しんちゃんが遊びに来て一緒に灼熱のダンスタイム！
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、エリア内のキッズエリア「のんびりのはら」にて、最新作「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の公開を記念し、連動イベント『アワジ ダンスフェスティバルinニジゲンノモリ』を2025年8月10日（日）～9月30日（火）の期間限定で開催しております。
この度、9月の土日祝日（7日間）限定で、『アワジ ダンスフェスティバルinニジゲンノモリ』にクレヨンしんちゃんが登場いたします！みんなの人気者、しんちゃんと一緒に楽しくダンスを踊って動画を撮影しよう！この期間に撮影した動画も本キャンペーンのエントリーに利用可能です。
「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」も絶賛公開中！「クレヨンしんちゃん」の世界で、しんちゃんと一緒にレッツダンス！
■しんちゃんダンスタイム 概要
日時：
2025年9月6日（土）、7日（日）、15日（月・祝）、20日（土）、21日（日）、23日（火・祝）、28日（日）
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」「ワクワク！かくれんぼ迷路inふたば幼稚園」前
内容：
上記対象日の15時より15分間、クレヨンしんちゃんと一緒にテーマ曲「オラはにんきもの」（インドバージョン）に合わせて自由に踊り、動画を撮影することが可能。撮影した動画は、『アワジ ダンスフェスティバル』のエントリーとしてもご利用いただけます
参加費：
無料 ※別途、アトラクション入場チケットが必要です
■クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク『アワジ ダンスフェスティバル』 概要
期間：
2025年8月10日（日）～9月30日（火）
実施時間：10時00分～17時00分（最終入場 17時00分 完全クローズ）
※季節により営業時間が変更する恐れがあります。必ずニジゲンノモリ公式HPをご確認ください。
会場：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」
内容：
「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の公開を記念し、ニジゲンノモリ「のんびりのはら」にて特製のダンスパネルを設置。テーマ曲「オラはにんきもの」（インドバージョン）に合わせて自由に踊る動画をX（旧Twitter）に投稿いただいた方全員にボーちゃんのお面を、優秀賞の1組には「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」限定のクリスタルグッズをプレゼント。投稿いただく動画には、映画にちなんで“ゾウさんの鼻ポーズ”を入れていただくことが必要です。
備考：
鍵アカウントの方も参加は可能ですが、優秀賞の選定にあたり景品は鍵を外しているアカウントのみが対象となります。
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場チケットが必要です
対象：
「のんびりのはら」エリアにご入場いただけるチケットをお持ちのお客様
※クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークのゴールドチケット・プレミアムチケット、およびキッズ限定満喫パス
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
■『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』について
