創傷ケアにおけるAI市場規模、シェア、競争環境、トレンド分析レポート：創傷の種類別； 技術別；エンドユーザー別 - 主要メーカー、課題、ビジネス機会分析、および2025年から2033年までの業界予測
創傷ケアにおけるAI市場は、2024年から2033年までに6億4,000万米ドルから95億5,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 35.03％で成長すると見込まれています。
技術革新が導く精密な創傷評価と治療支援
創傷ケアにおけるAIの最も注目すべき用途の一つは、画像診断を活用した創傷の自動評価です。ディープラーニングやコンピュータビジョンを利用したAIシステムは、創傷の大きさ・深さ・感染リスクを即座に判断し、診断の精度とスピードを飛躍的に向上させています。これにより、医師や看護師は効率的かつ的確に治療方針を立てることが可能となり、患者の治癒期間の短縮と再入院リスクの低減にもつながります。
高齢化が進む日本での市場需要の高まり
日本では急速に高齢化が進行しており、褥瘡（床ずれ）や糖尿病性潰瘍などの慢性創傷が増加傾向にあります。AIによる創傷管理ツールは、こうした疾患に対する予防・早期介入を可能にし、在宅医療や地域医療の質を高める重要な手段と見なされています。特に、地方医療において医師不足が問題となっている日本では、AIが医療格差の是正に貢献する可能性が高く、政府や医療機関からの注目も高まっています。
主要企業のリスト：
● Aldevron
● eKare
● Healthy.io
● Kronikare
● Intellicure
● Perceptive Solutions
● Spectral AI
● Swift Medical
● The Wound Pros
● Tissue Analytics
● Wound Vision
AI導入を推進する医療IT企業とスタートアップの台頭
創傷ケアAI市場では、従来の医療機器メーカーに加え、医療AIに特化したスタートアップやテック企業が次々と参入しています。たとえば、AIベースのモバイルアプリを開発する企業や、病院と連携して創傷データベースを構築しているベンチャーもあります。これにより、低コストかつ高性能なソリューションが普及しやすくなり、中小規模のクリニックでもAI活用が現実的になってきました。
クラウド技術とIoT連携による遠隔モニタリングの進展
AIの進化とともに、クラウドベースの創傷管理プラットフォームやIoTセンサーの統合も進んでいます。たとえば、創傷部位の湿度や温度、pHレベルをリアルタイムでモニタリングし、異常があれば即座にアラートを出すシステムは、在宅患者のリスク管理や介護現場での迅速な対応を可能にします。こうしたソリューションは、特にコロナ禍以降、非接触型ケアの需要が高まる中でその重要性を増しています。
セグメンテーションの概要
創傷タイプ別
● 慢性創傷
● 糖尿病性潰瘍
● 褥瘡
● 静脈性潰瘍
● その他の慢性創傷
● 急性創傷
● 熱傷
● 手術部位感染症
● その他
技術別
● ディープラーニング
● 機械学習
● その他の技術
エンドユーザー別
● 病院
● 在宅医療機関
● 臨床試験および研究センター
● 介護施設
● その他
