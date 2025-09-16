「HitPaw Edimakor」win4.3.0新登場：Nano banana多彩なモデル搭載でAI画像・動画生成を大幅アップデート、映画級クオリティを初心者でも簡単に
2025年9月16日発表
動画編集ソフト「HitPaw Edimakor（ヒットポー・エディマカー）」を提供するHitPaw株式会社は、Windows向け最新版「Edimakor 4.3.0」をリリースいたしました。
今回のメジャーアップデートでは、Gemini 2.5 Flash Image（Nano banana）、Google Veo 3 Fast、Vidu AI、Pixverse.aiモデルなど最新AIを新たに搭載。AI動画生成や画像生成の精度・速度が大幅に向上し、さらに動画延長、AI効果音、動画修復、SNS連携など多彩な新機能を追加。初心者でも直感的に使いこなせ、プロ級の映像制作を実現する環境を提供します。
■価格とライセンス情報
HitPaw Edimakorは、以下のライセンスプランで提供されています。
月間ライセンス：2,968円（税込）
年間ライセンス：6,468円（税込）3000AIクレジット
永久ライセンス：7,968円（税込）- 6,374円 （限定割引）10,000AIクレジット
※30日間の返金保証制度もあり、安心してご利用いただけます。
今すぐ購入はこちら-https://reurl.cc/GNOXov
■ Edimakor win4.3.0 主なアップデート内容
◆ 最先端AIモデルを搭載し、生成力が飛躍的に進化
--Gemini 2.5 Flash Image（nano banana）モデル接続--
今回のアップデートでは、画像生成機能が一新されました。
新搭載の「Gemini 2.5 Flash Image（nano banana）」モデルにより、テキストからの画像生成はもちろん、既存画像の編集や複数画像の自然な合成も高精度で実現。服装や表情の変更、スタイル変換などがより一貫性のある仕上がりとなり、3DフィギュアやSNS向けビジュアル制作など幅広い用途で活用できます。
--Google Veo 3 Fastモデル新搭載--
動画生成では、新たに「Google Veo 3 Fast」モデルを搭載。Veo 3より約2倍の高速生成と映画級の高画質（720p/1080p）に対応し、16:9・9:16の両方で動画を作成できます。
さらに、Veo 3とVeo 3 Fastはいずれもクレジット消費が最大50％削減され、より少ないコストで多くの動画を生成可能になりました。
--Vidu AIモデル新搭載-高速・軽量・SNSショート向き--
新たに導入したVidu AIモデルは、テキストから動画、画像から動画、AIトランジション、さらにリファレンスから動画（reference to video）をサポートします。
最大7枚の参照画像（正面・側面・背面・上半身・下半身など）を使って人物・物体・背景の一貫性を保ちつつ、表情の微細な変化や瞬きといった実写に近い動きや、テキストで指定したカメラワークに沿った自然なカメラ移動を再現し、映画的で高品質な映像を短時間で生成できるのが特長です。
◆ 創作のハードルを下げる新機能
プロンプトジェネレーター強化：
画像から最適なプロンプトを自動生成.
ユーザーはサンプル画像をアップロードするだけで、テキスト入力が苦手でも理想のプロンプトを自動で作成できます。
AI動画拡張：
Pixverse.ai連携により動画の尺を最大30秒延長、現実・アニメ・3Dなど多スタイルに対応
動画スタイル変換アップグレード：
浮世絵、折り紙、バロックなど11種類の人気スタイルに加え、カスタムプロンプトにも対応。30秒以内の高速変換で、思い通りの映像表現を実現できます。
◆ 音声・音楽機能の進化
AI効果音生成：
テキスト入力による効果音生成に加え、新たに動画から効果音を作成可能に。
AIが動画内容を分析し、イメージに合った効果音を素早く追加できます。画面上の動作と音が完全一致する自然なサウンドデザインを実現
