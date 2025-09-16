次世代ディーゼルエンジンの解析を行い、解明した結果、極めて新しい特質を発見しました。
世界にない技術を具現化する技術創造企業の株式会社日本ソフトウェアアプローチ（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役：真下 速美）は、次世代ディーゼルエンジンの解析を行い、解明した結果、極めて新しい特質を発見しました。
その特質は、次世代ディーゼルエンジンが高回転で高性能になり、超小型で超大出力を実現し、ガスタービンエンジン（ジェットエンジン）を陵駕して、新しい産業を創生する原動力になることを確信しています。
１．はじめに
ディーゼルエンジンは重くて頑丈ですが、低回転なので馬力が小さいというイメージがあると思います。
しかし、火花点火方式のガソリンエンジンはボアを大きくすることが出来ませんが、圧縮着火方式のディーゼルエンジンはボアを大きくすることが可能なので、ガソリンエンジンに対して、馬力・トルクを比較にならないくらい大きくすることが可能になります。
ゆえに、バス・トラック・建設機械・船舶・発電等と利用範囲が極めて広くなります。
そこで、広く活用されているディーゼルエンジンを超小型化にした次世代ディーゼルエンジンの解析を行い、その特質すべき利点を解明し、高回転で高性能な次世代ディーゼルエンジンを提唱・提案させていただきます。
２．現行エンジンについて
ディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比べて、燃焼圧力が高まるために、ピストン・コンロッド等の剛性考慮による往復質量と慣性力が増大し、高回転化が極めて困難になるため、排気量あたりの出力が著しく低下します。
また、現行エンジンはピストン燃焼が片側の単動式（超大型２サイクルディーゼルエンジンは複動式）になり、４気筒４サイクルエンジンは、燃焼行程前半と圧縮行程後半は慣性力との相殺により、エンジン負荷を軽減させますが、その他の行程では専ら慣性力の影響により、ピストン側圧・コンロッド荷重・クランクシャフト偶力・負回転トルクによるクランクシャフトのねじれ等により、エンジン負荷を著しく増大させます。
ゆえに、広く普及している４気筒４サイクルエンジンは、慣性力による振動・機械損失等の影響が極めて多大になります。
３．次世代エンジンの基本構造について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329289&id=bodyimage1】
次世代エンジンの基本構造を図１に示します。
ピストン中心は同一平面上にあり、２つのピストンとピストンは点対象で、ピストン両面が燃焼する複動式になります。
ゆえに、４気筒４サイクルエンジンで対向式ピストン複動式エンジン（以後は複々動式エンジン）になります。
動作は、ローターにピストンを点対象で設置し、ロータに点対象にアームを配置して、２本のコンロッドを介してクランク軸を回転駆動させる動作構造です。
その際、クランク軸に設置した２枚のクランク軸ギアと出力ギアを連動させて、回転軸に設置した出力軸を回転駆動させる出力動作構造です。
また、構造的特徴により、ピストンが４個から２個・コンロッドが４本から２本・ピストン側圧がない・クランクシャフトの偶力がない等の構造的に優位な特徴が増大します。
４．次世代ディーゼルエンジンの解析について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329289&id=bodyimage2】
ボア６０ディーゼルエンジンピストン合成力解析4700rpmを表１に示します。
次世代ディーゼルエンジンは、４気筒４サイクルエンジンで複々動式エンジンになります。
