報道関係各位

2025年9月16日

株式会社AGENCIA（本社：愛知県名古屋市東区、代表取締役CEO：ジャン ピエール、以下「AGENCIA」）は、物流業界大手のトランコム株式会社（本社：愛知県名古屋市東区）にて、トラック専用販売ポータル「トラポケ」が新たに開設され、同ポータルにおいて当社の360°車両撮影ソリューション「360°Car®」が正式導入されたことを発表いたします。これにより、商用車・トラック販売業界における車両情報の視覚化と販売促進が大きく前進し、デジタルマーケティング施策としても高い注目を集めています。

商用車・トラック販売業界における360°画像活用の意義

トラックはそのサイズや荷台・内装の構造上、通常の静止画像のみでは車両の全貌を把握することが困難であり、販売促進や問い合わせ獲得の面で課題となっていました。特に「トラック販売 DX」や「商用車 ビジュアルマーケティング」への注目が高まる中、視覚情報による差別化は大きな鍵を握っています。

今回導入された「360°Car®」は、スマートフォン1台で撮影可能な360°車両画像を提供し、外装・内装・荷台を網羅したコンテンツを生成。これにより、トラック購入検討者は現地確認を行うことなく車両の全体像を把握し、安心して購入判断を行えるようになりました。

トラック撮影業務の効率化と販売促進支援

「360°Car®」の導入は、トラック販売企業の営業担当者・販売促進部門にとっても業務効率化の大きな推進力となります。従来必要だった複数の静止画像撮影や編集作業が、1回の360°撮影で完結することで、作業時間・人件費・画像管理コストが大幅に削減されます。また、生成された高品質なビジュアルコンテンツは、トラックのWeb販促・在庫紹介・商談資料としても活用できるため、商用車のデジタルプロモーション施策の中核として注目されています。

トランコム株式会社 経営企画 林様・小澤様 コメント

「トラックの構造上、どうしても死角が多くなりがちで、通常の写真だけではお客様の不安を完全には払拭できませんでした。360°画像ならば、外装・内装をそれぞれ1枚で全体的に把握でき、販売ページの訴求力も飛躍的に高まります。業務面でも、画像撮影・登録の手間が削減され、大変有用なソリューションと感じています。」

ートランコム株式会社 経営企画グループ 林 様

「ワンクリックで背景を自動ぼかしできる点も非常に有用です。車両撮影時に、他の車両や不要な背景が写り込むケースが多くありましたが、360°Car®では自動で処理されるため、画像編集や車両移動といった付随作業が不要となり、大幅な業務効率化につながっています。」

ートランコム株式会社 経営企画グループ 小澤 様

AGENCIAの360°技術がトラック・商用車分野へ本格展開

AGENCIAはこれまで、全国4,000社を超える中古車販売事業者に「360°Car®」を提供し、累計1,500万台以上の導入実績を誇ります。今回、トランコム株式会社との取り組みにより、商用車・トラック販売の領域においても本格的な展開を開始いたしました。

今回の導入にあたっては、トラック特有の車両構造や撮影環境に対応するための仕様調整を共同で進め、操作性・撮影精度・運用性のすべてを現場視点で最適化。商用車販売会社の「トラック販促コンテンツ強化」や「商用車営業DX」を推進する成功事例となりました。

今後の展望

今後AGENCIAでは、トラック・商用車向けにさらなる価値提供を行うため、手ぶれ補正技術や瑕疵自動検出AIなど、商用車販売に最適化された独自技術の開発を進めてまいります。トランコム社との取り組みで得た現場の知見も活かしながら、「トラック販売業務のスマート化」「車両点検・評価の自動化」といったテーマに対して、研究開発を推進し、商用車業界における業務DXの実現を目指してまいります。

製品情報

【360°Car®】

中古車・商用車販売向け360°画像生成プラットフォーム

・公式サイト：https://www.360.car/

【トラポケ】

トランコム株式会社が開設したトラック販売専用ポータルサイト

・公式サイト：https://truck-pocket.net/toppupeji

トランコム株式会社について

トランコム株式会社は、国内最大級の物流ネットワークを有し、輸配送、物流センター運営、製造請負など多岐にわたるロジスティクスサービスを提供する総合物流企業です。独自のデジタルプラットフォームと全国規模の輸送体制により、荷主企業と輸送事業者の最適なマッチングを支援し、物流業界の効率化と価値向上に貢献しています。現在では、AIやIoTといった最新技術を積極的に導入し、輸送業務のスマート化やトラック稼働率の最大化など、業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を先導する存在として注目されています。

・公式サイト：https://www.trancom.co.jp/

株式会社AGENCIAについて

株式会社AGENCIAは、AI技術と360度画像解析を融合させたSaaS型業務支援プラットフォームを提供し、自動車業界・不動産業界・オークション業界におけるDXを推進しています。

主なプロダクトラインナップ：

・中古車向け「360°Car®」 https://www.360.car/



・バイク流通向け「360°Bike®」 https://www.360.bike/



・不動産向け「360°Homes®」 https://www.360.homes/

・公式サイト：https://www.agencia.co.jp

株主情報

・TOPPANホールディングス株式会社

・合同会社HR Tech Fund（株式会社リクルートホールディングス 100％子会社）







※資本提携・事業提携に関するご相談は下記までご連絡ください。