¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹Ìî¸©Î©Âç³Ø¡Û»°¶ùÎ´»Ê»á¤ò¼¡´ü³ØÄ¹Å¬Ç¤¼Ô¤È¤·¤Æ·èÄê
Ä¹Ìî¸©Î©Âç³Ø¤ÏÎáÏÂ7Ç¯8·î26Æü¤Î³ØÄ¹Áª¹Í²ñµÄ¤Ç¡¢¶âÅÄ°ì¿¿À¡³ØÄ¹¡Ê76¡Ë¤ÎÇ¤´üËþÎ»¡ÊÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¤¡¢»°¶ùÎ´»Ê¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¸½¡¡°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢¸øÎ©Âç³ØË¡¿ÍÄ¹Ìî¸©Î©Âç³Ø Íý»ö¡á¼Ì¿¿ ¤ò¼¡´ü³ØÄ¹Å¬Ç¤¼Ô¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤ÏÎáÏÂ8Ç¯4·î1Æü¤«¤éÎáÏÂ14Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£¼¡´ü³ØÄ¹Å¬Ç¤¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ØÄ¹Áª¹Í²ñµÄ¤Ë¤è¤ë½ñÎàÁª¹Í¡¢ÌÌÀÜÅù¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô»°¶ù¼¡´ü³ØÄ¹Å¬Ç¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡¡Ä¹Ìî¸©Î©Âç³Ø¤Î³ØÄ¹Å¬Ç¤¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÇ¤¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©Î©Âç³Ø¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤ÎÁÏ½Ð¤È¿Íºà°éÀ®¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¡¦»ÈÌ¿¤ò·Ç¤²¡¢³«³Ø°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸©Î©Âç³Ø¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¸©¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Á´³Ø¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÂç³Ø±¿±Ä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©Æâ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÎáÏÂ7Ç¯9·î¸½ºß¤ÎÎ¬Îò¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú»áÌ¾¡Û
»°¶ùÎ´»Ê¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¡ÚÀ¸Ç¯¡Û
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ê½¢Ç¤»þ¡ÊÎáÏÂ£¸Ç¯£´·î£±Æü¡Ë¤ÎÇ¯Îð 64ºÐ¡Ë
¡Ú³ØÎò¡Û
1985Ç¯£³·î °ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È
1990Ç¯£³·î °ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ
¡Ú¼ç¤Ê¿¦Îò¡Û
1990 Ç¯£´·î °ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉô ÀìÇ¤¹Ö»Õ
1994 Ç¯£´·î °ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉô ½õ¶µ¼ø
1998 Ç¯£³·î ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë µÒ°÷¸¦µæ°÷
2004 Ç¯£´·î °ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø
2010 Ç¯12·î °ì¶¶Âç³Ø Ìò°÷Êäº´¡Ê¶µ°éÃ´Åö¡Ë
2013 Ç¯£±·î °ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹
2018 Ç¯£´·î °ì¶¶Âç³ØÂç³Ø¶µ°é¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø
2018 Ç¯12·î °ì¶¶Âç³Ø ³ØÄ¹Êäº´¡Ê¶µ°é²þ³×Ã´Åö¡Ë
2024 Ç¯£´·î °ì¶¶Âç³Ø Éû³ØÄ¹¡Ê¿Þ½ñ´ÛÃ´Åö¡Ë
2025 Ç¯£´·î °ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ÆÃÇ¤¶µ¼ø ¡Ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ë
2013 Ç¯12·î Ä¹Ìî¸©¸©Î©Âç³ØÀßÎ©½àÈ÷°Ñ°÷²ñ/ÀßÎ©°Ñ°÷²ñ ¶µ°é²ÝÄø¡¦¶µ°÷Áª¹ÍÀìÌçÉô²ñ ÉûÉô²ñÄ¹¡Ê2014Ç¯£¸·î¤Þ¤Ç¡Ë
2014 Ç¯£¹·î Ä¹Ìî¸©¸©Î©Âç³ØÀßÎ©°Ñ°÷²ñ °Ñ°÷¡Ê2015Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
2018 Ç¯£´·î ¸øÎ©Âç³ØË¡¿ÍÄ¹Ìî¸©Î©Âç³Ø Íý»ö¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë ¡Ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ë
¡ÚÀìÌçÊ¬Ìî¡Û
¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥àÏÀ¡¢¹ÔÆ°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
¡Ú½êÂ°³Ø²ñ¡Û
ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²ñ
¡Ú¥ê¥ó¥¯¡Û
https://www.u-nagano.ac.jp/news/gakutyou-senkou-95750/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ä¹Ìî¸©Î©Âç³Ø³ØÄ¹Áª¹Í²ñµÄ»öÌ³¶É(¸øÎ©Âç³ØË¡¿ÍÄ¹Ìî¸©Î©Âç³ØÁíÌ³¡¦·Ð±Ä´ë²è²Ý ÁíÌ³·¸)
TEL¡§026-217-2240
FAX¡§026-235-0026
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/