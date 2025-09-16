アームレスリング元日本王者でパワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演を務め、奈良市観光大使・怪談師で俳優の徳丸新作が闇の組織ゴッハイ(誤配)の最高幹部として務める異色の新風アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』がインドネシア、バリ島の教育機関である学校とバリ島芸術祭で上映される事が決定しました。

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は２０２６年８月のバリ島芸術祭映像部門で上映されることになります。

プロデューサーの徳丸新作氏はカランガッサム県の学校アステカダルマ、そしてギャニャール県の学校ヤピナティンを訪問し、会談を行い、学校上映が正式決定！ 記念植樹と映画プレートを設置しました。

特撮コメディ映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」（大東賢監督作品）は、バリ島のサラダに欠かせないローカル果物「クドンドン」の苗木を記念植樹。

その他、上映が決定した「Lotus」(高山旭監督)は、バリ島最大の果実がなるナンカ（ジャックフルーツ）の木を門前に上映決定の記念植樹。

監督名と作品名入りのプレートも設置され、世界最大級40kgにもなる果実の木が、未来への記念碑となりました。

さらに、徳丸新作氏の初監督作「誰が自分を裁くのか」にはサンキスと言うミカンの木を記念植樹しました。

学校への寄贈両校に 寄付金100万ルピア と給食用の米・卵・麺・インスタントカップ麺各300食分を贈呈。子供たちとの交流も深まり、笑顔と笑い声に包まれました。

再会の喜び１校目は徳丸新作氏がプロデューサーをつとめた「仮面忍者ニシダー」(山口まさかず監督作品)に出演してくれた当時小学生だった子供たちが、今や高校生となって迎えてくれました。

2校目では…学校でした殺陣ショーや体験イベントを覚えていてくれて、懐かしい再会に感激しました。

映画の力を実感言葉も国境も越えて、映画が子供たちに夢と笑顔を届ける――時代劇の侍も、特撮のヒーローものも大人気！記念植樹の瞬間、歓声と拍手が響き渡りました。

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」 「Lotus」 「誰が自分を裁くのか」全てが学校上映とバリ島芸術祭映像部門での上映決定です！

このように、徳丸新作氏は笑顔と感動で今回のバリ島での訪問を述べていました。

パワー系アクション俳優の大東賢氏と奈良市観光大使で俳優の徳丸新作氏が 安土城天守閣 で対戦する映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が世界で上映される事になります。

映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」について

この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。

さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。

また、劇中で描かれる誤配やパワハラ、ドライバーの高齢化や人手不足、カスハラ、過労などはアクション俳優をしながら運送業のアルバイトで生計を立てていた監督・主演の大東賢の実体験をシリアスかつコミカルに描いたもの。

2050年の運送業をテーマに宇宙人出現という、運送業界の出来事から大宇宙迄にリンクするという社会を守るヒーローが登場する前代未聞のアクション映画。フィクション映画でありながらドキュメンタリーも含んだ内容。

商業映画や自主映画の区別、映画のクオリティー等には無関心の最近では映画を観ない客層を主に徐々にファン層を広げています。

５月から国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品のトップをキープしています。

シネマトゥデイでの作品情報

https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2

予告編は10万回転を突破！

https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt

テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！

https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング

https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG

《見どころ》アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ(誤配)を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。

《あらすじ》総人口が100億を超えた2050年の日本。人類は食料や資源の供給・維持のため月面に進出していた。宇宙事業が順調に進む中、ゴッハイ(誤配)を名乗る武装勢力が攻撃を開始する。大東寺トランスポートで働くアルバイト配送員の美剣疾風は、社長の命令により安価なパワードスーツでゴッハイや宇宙人との戦いに挑む。

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイトhttps://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2