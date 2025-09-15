「アパマンショップ KPF2025 supported by いいちこ」告知第２弾発表＆いいちこグリーンステージタイムテーブル公開！

Apaman Network株式会社

KPF実行委員会と北九州市が主催する「アパマンショップ KPF2025（北九州ポップカルチャーフェスティバル2025） supported by いいちこ」が、11月15日(土)、16日(日)に北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）、あるあるCityにて開催されます。

今回の告知第2弾では、新たに11ステージ、13名のゲスト、5つの出展ブースの情報を解禁！

第1弾の告知と合わせてゲスト29組を発表しました。



また、「いいちこグリーンステージ」のタイムテーブルも公開しました。

注目の「KPF 10TH EDITION スペシャルLIVE」は、KPF史上最長となる4時間超えの公演となります。

今後、更にステージやブースの追加情報を公開予定です。どうぞご期待ください！

第２弾ステージ情報 ※日付・ステージ順

北九州にKAETTEKITA powered by YATTEKURU

あるあるCity恒例のYATTEKURUシリーズ！

北九州ゆかりの声優陣によるスペシャルトークステージ。

KPFと北九州を盛り上げます！

今年は新たに観光大使に就任した鈴村健一さんも初参戦！

出演者：鈴村健一、金子有希、高田憂希、前田佳織里、星希成奏TVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」KPF2025スペシャルステージ

2026年放送のTVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」KPF2025スペシャルステージの開催が決定！

フィーア役若山詩音さん、ザビリア役徳留慎乃佑さんが出演し、作品に関するトークや最新情報をお届けします！

出演者：若山詩音、徳留慎乃佑TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』 PRブース出展＆15日（土）にライブ＆トークステージ in 北九州 開催決定！

※詳細は後日発表

【ヴイアライヴ】灯里愛夏 スペシャルトーク＆ライブ

配信活動からトップアイドルを目指す！「アイドルマスター」シリーズを手掛けるPROJECT IM@Sによるライバーアイドルプロジェクト「vα-liv(ヴイアライヴ)」より、福岡出身の灯里愛夏のソロステージ！

出演者：灯里愛夏KPF10TH EDITIONスペシャルLIVE

追加アーティストに大橋 彩香さんと前田 佳織里さんの出演が決定！

今回はなんとKPF史上最長の４時間超えの大ボリュームでお届け。

KPF10回目を記念したスペシャルなLIVEをお楽しみに！

出演者：AKINO with bless4／Aya Emori／今井 麻美／大西 亜玖璃／大橋 彩香／フィロソフィーのダンス／前田 佳織里／夜羽咲クロネ (⇆鈴原希実) ※50音順TVアニメ「花ざかりの君たちへ」KPFスペシャルステージ

2026年1月放送のTVアニメ「花ざかりの君たちへ」の出演キャストが登壇するステージです。

芦屋瑞稀役の山根綺さんと、佐野泉役の八代拓さんが登壇し、これまでの最新情報の振り返りや、アフレコの様子などをお届けします。

出演者：山根綺、八代拓TVアニメ『グノーシア』K.P.F.スペシャルステージ

2025年10月より放送開始のTVアニメ『グノーシア』。15人のメインキャラクター＆14人のキャストから、主人公・ユーリを演じる安済知佳さん、しげみちを演じる関智一さん、レムナンを演じる大塚剛央さんが本イベントに参加。

本編で描かれる緊迫感ある会話劇とは異なる、アットホームなトークショーをお届けします。

出演者：安済知佳、関智一、大塚剛央湖稀スギヨ スペシャルステージ

昨年は田中真弓さんのお友達「湖稀まぢか」先生に

シークレットゲストとしてお越しいただき盛り上げていただきましたが

今年は新たに「湖稀スギヨ」先生によるスペシャルステージが決定！

圧巻のステージをお楽しみに！

出演者：湖稀スギヨ鈴村健一北九州観光大使就任記念スペシャルトークステージ開催！ゲスト森久保祥太郎

鈴村健一北九州観光大使就任記念スペシャルトークステージ開催！

ゲストに森久保祥太郎さんをお迎えします！

※詳細は後日発表

出演者：鈴村健一、森久保祥太郎TVアニメ『Fate/strange Fake』KPF2025スペシャルステージ

TVアニメ「Fate/strange Fake」の出演キャストである古賀葵さん（繰丘椿 役）、榎木淳弥さん（ファルデウス・ディオランド 役）をゲストに迎えたトークステージを実施いたします！

出演者：古賀葵、榎木淳弥「いいちこPresents KPFでいいちこ酒場!!～皆で大乾杯SP～」第2弾開催！

みんなでカンパ～イ！

「いいちこPresents KPFでいいちこ酒場!!～皆で大乾杯SP～」第2弾、開催決定！

昨年大盛況だったあの”皆で大乾杯”イベントが今年も開催決定！いいちこアンバサダーの谷山紀章さん、そして北九州市観光大使でお酒大好きな前田佳織里さんが登場！笑って、飲んで、盛り上がってKPF10周年のフィナーレを一緒に過ごしましょう！

今年ももちろん”みんなでカンパ～イ”

ステージも客席も一体になって、忘れられない時間を一緒に作りましょう！！

出演者：谷山紀章、前田佳織里

※飲酒は20歳をすぎてから。お酒は美味しく適量を。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。飲酒運転は絶対にやめましょう。

第２弾出展コンテンツ情報

雀魂ブース

雀魂ブース出展決定！

麻雀プロに挑戦できる「プロ対局チャレンジ」や、人気Vtuberと対局できる「Vtuber対戦会」を出展！

初心者の方も大歓迎！麻雀プロやスタッフが優しくサポートいたします。

ご参加いただいた方には、雀魂オリジナルグッズをプレゼント！

この機会にぜひ会場へお越しください。

ボンズ／ボンズフィルム

ボンズフィルム制作アニメーション作品の原画展示、PV上映など。

しゃかりきちゃん

トークショーや意見交換会、何かを競う何らかの大会、新作グッズの販売などを予定してます。

TVアニメ『グノーシア』星間航行船D.Q.O. in KPF

※詳細は後日発表

コスプレイベント開催！

九州最大級のコスプレイベントが開催！

あるあるCity全館と北九州メッセを使った年に1度のビックイベントにてコスプレイベントを開催致します！

普段では絶対に入れないような撮影ロケーションやイベント内容が盛り沢山！

イベント詳細はこちら▼

https://whatsnew.underlandcos.com/?p=391

「いいちこグリーンステージ」タイムテーブル公開！

※時間は目安です。時間が前後する場合がございます。

※各出演者、イベント内容は都合により変更となる場合がございます。

※上記時間には次のイベントまでの転換時間・休憩時間も含まれております。

〈いいちこグリーンステージで開催されるイベントについて〉

★座席観覧をご希望の方について★

◎座席でのご観覧は「座席確保券」が必要となります。

■「座席確保券」抽選申込期間

《先行申込》

対象：個人協賛「ジャンボのぼりで応援！」プラン／「のぼりで応援！」プラン

１次募集(9月1日～9月21日)でご協賛いただいた方

【受付期間】9月22日(月)18:00 ～9月30日(火)23:59



《一般申込》

対象：全てのお客様

【受付期間】10月3日(金)18:00 ～10月13日(月)23:59

★座席確保券をお持ちでない方（落選された方）の観覧について★

１.座席後方にご覧いただけるエリアを確保いたします。

２.当日、各ブロックの「座席確保券」権利失効時間以降、追加で「座席指定席券」の抽選を行うと判断した場合に限り、会場にて先着で「座席指定席券」の抽選をおこないます。

「座席確保券」に関する詳細はこちら(https://www.ktqpopfes.jp/2025/event/detail.php?id=467)

個人協賛大募集！

『アパマンショップ KPF2025 supported by いいちこ』を企画・運営するにあたり、今年も皆様からのご支援を賜れますと幸いです。

今年は３パターンのプランをご準備致しました！

■「個人協賛」募集期間

【1次募集】9月1日(月)12:00～9月21日(日)23:59

※「座席確保券」申込特典あり



【2次募集】9月22日(月)0:00～10月19日(日)23:59

※「座席確保券」申込特典なし

「個人協賛」に関する詳細・申込はこちら(https://www.ktqpopfes.jp/2025/event/detail.php?id=466)

イベント開催概要

名称：アパマンショップ KPF2025 supported by いいちこ

会期：2025年11月15日（土）・16日（日）

会場：北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館）／あるあるCity

主催：KPF実行委員会／北九州市

共催：あるあるCity

オフィシャルパートナー：アパマンショップ

冠協賛：いいちこ

協賛：AUTOWAY／BOAT RACE若松

dアニメストア／丸紅リートアドバイザーズ(株)

味のマルタイ／NPO法人 地元いちばん

（ランク別・50音順）

公式HP：https://www.ktqpopfes.jp/

公式X：https://x.com/ktqpopfes