クリエイティブクルー・COMETが主催する音楽イベント“COMET SOUNDS”。初開催にして大盛況となった7月12日から2か月、早くも〈COMET SOUNDS vol.2〉を開催。

2025年7月、クリエイティブクルー・COMETが初めてフルディレクションしたイベント”COMET SOUNDS ”が開催され、会場となった新宿・ZEROTOKYOには多くの来場者が集まった。それから約２ヶ月、早くもCOMET SOUNDS vol.2が新宿・ZEROTOKYOにて再び開催される。

vol.1に続き、今回もアーティストによるライブメインのタイムテーブルとなっており、計9組の豪華メンバーが新宿・歌舞伎町の夜に集う。ラインナップとしては、今年4月に新アルバム『BIC C』をリリースし、世界水準のサウンドでグローバルに活躍するYoung Coco、東京のナイトシーンで話題の絶えない次世代ヒップホップ集団「YENTOWN」のメンバーであり、新作ミックステープ『SLAY』をリリースしたばかりのPETZ、等身大のリリックをメロディアスなフロウで響かせる、Mall Boyz のメンバー gummyboy、その天性の歌声と、幼少期から磨き上げてきた音楽性を武器に国内外のファンを魅了するR＆Bシンガー・Kenya Fujita、人気番組「ラップスタア誕生」にてファイナリスト入りを果たし、現在では若手フィメールラッパーの最前線を走る７、

『ラップスタア誕生2024』にてファイナリストとなり、唯一無二のフロウで存在感を放っているHezron。また先月リリースした2枚のアルバムが話題となり、シーンでの注目度が高まっているラッパーSad Kid Yaz。さらには前回に続き、東京・足立を拠点に活動し、ネクストカミング間違いなしのSpiderWebとlil mafuyuの2組も登場。DJ陣もVLOT、N²、T-CRAY、YeYanなど豪華な面々が揃う。

そして、今回も前回同様、COMET所属のYAMEPI(C)描き下ろしアーティストイラストカードの来場者限定配布（前回出演のSpiderWeb、lil mafuyuは新デザインが登場）を実施、会場内ではFOOD CONNECTORSによるフード提供も。

そして、本イベントは韓国を代表するファッションプラットフォーム・MUSINSAのサポートのもと、開催。

当日の会場内にはMUSINSAフォトブースが設置される。そこで撮影した写真を＠musinsa_japan、@comet_magazineの２つのアカウントをメンションのうえインスタグラムのストーリーシェアで、入場者特典とは別にお好きなアーティストカードを1枚プレゼントするキャンペーンも実施。

今回も見どころ満載の一夜となるCOMET SOUNDS vol.2をお見逃しなく。

EVENT INFO

2025.9.22(月・祝前) COMET SOUNDS

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/comet-sounds0922/

DOOR：\3,000-

FASTPASS TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/comet-sounds-0922

【Z HALL】

LIVE：Young Coco / PETZ / gummyboy / Kenya Fujita / Hezron / ７ / Sad Kid Yaz / SpiderWeb / lil mafuyu

DJ：VLOT / N²（きゅんです）/ T-CRAY / YeYan

【ENTER】

yena / hanauetease / SAKUMA / 666 / DIGOOD / 101

【FOOD】

FOOD CONNECTORS

ARTIST INFO

Young Coco

兵庫県西宮市出身のラッパー・プロデューサー「Young Coco（ヤングココ）はストリートからグローバルへ、作り出す音楽は型にはまらず国境を越える。10代でキャリアをスタートし、昨今自らプロデュースしRimixにも参加した千葉雄喜の「Team Tomodachi」は、ここ直近10年のJラップで最大のヒットソングとなりJラップシーンに歴史を残す社会現象と化した。ストリートカルチャーをバックボーンに置きつつも、音楽シーンだけでなく、ファッション、アート、ストリートカルチャーにも深い繋がりを持ち自身の表現の枠を拡げるYoung Cocoは、その注目は国内には収まらず、世界への架け橋として日本のサウンドを最前線で牽引する。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wekPhj6Kutg ]

Young Coco - Yoyogi alien

PETZ

東京を拠点に活動するヒップホップ・クルー 「YENTOWN」 のメンバー。独自に磨き上げた“NEO TOKYO”サウンドを武器に、国内外のシーンで存在感を放つラッパー。

2019年に1stアルバム『COSMOS』、2021年に2ndアルバム『CHAOS』をリリースし、いずれも高い評価を獲得。2024年に結成10周年を迎えたYENTOWNとして、初のクルー名義曲「不幸中の幸い」を発表し、大きな話題を呼んだ。

同年9月には3rdアルバム『AIRERA』をリリース。Trap、Drill、Jersey Club、Amapiano、Drum’n’Bass、Plugといったグローバルなヒップホップ／ダンスミュージックの最新トレンドを取り入れつつ、PETZならではの都市的な感性で再構築した意欲作となった。

さらに2025年8月にはNEW MIXTAPE『SLAY』を発表。話題の楽曲「We Are feat. Tiji Jojo」をはじめ、RAPSTAR 2024で注目を集めたHezronや、名古屋拠点の新星クルー L.O.S.T のM3Rらが参加。プロデュースには国内外で幅広く楽曲を手がける VLOT を迎え、YENTOWNの DJ JAM や Ryuw、さらにラッパーとしても活躍する Young Coco が参加するなど、豪華な布陣による最新作でシーンをさらに牽引している。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IGprK5_9Ttw ]

PETZ - We Are feat. Tiji Jojo (Official Music Video)

gummyboy

2018年末、1st EP『Ultimate Nerd Gang』のリリースからアーティストとしての頭角をあらわし、直後Tohjiと共にMall Boyzとして「Mall Tape」を発表。収録された「Higher」が2019年を代表する大ヒットとなり、その名を一躍知らしめたgummyboy。2021年には「Woo Wee」がYoutubeで50万回再生を突破するなどシングル曲がヒット、飾らないキャラクターが根強いファンを獲得している。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9Zr3h8Wk3uE ]

gummyboy - Tissue

Kenya Fujita

2001年生まれ、儚さと強さを併せ持つ唯一無二の歌声と、東京とニューヨークの2都市で磨かれたソウルフルな表現力を武器に、次世代のR&Bシーンを担う重要な存在として存在感を放つシンガー。5歳で自らの意思で歌とダンスを始め、10歳でアーティストJUJUに才能を見出され、日本武道館のステージでデュエットを果し、一夜にして脚光を浴びた事で頭角を表す。

12歳から16歳までの3年半 avexとLDHによるグローバル育成プロジェクト「Project TARO」のメンバーとしてNew Yorkに渡米し、アメリカ音楽界のメッカApollo Theater アマチュアナイトで二度の優勝を経験。2021年に藤田織也として「ALL MINE」でソロデビュー。Spotify Viral 50にもチャートインを果たし、以降8枚のシングルと1枚のEPを発表し、2023年には宇多田ヒカル「First Love」の公式カバーをリリース。

今年2月にリリースされたシングル「Read Your Lips」では、Matt Cabに加え、Ty Dolla ＄ign、Ye、Chris Brownらの名盤を手がけるアメリカのヒットメイカー・Chrishanと共作をし、世界水準の制作環境で国境を越えた日本のR&Bの可能性を提示する一方で、自身が主宰するレーベル 「Enfant Terrible inc.」 では、クリエイティブから運営まで全工程を自身で指揮し、Hypebeast TWとタッグを組み、台湾にて主催した海外イベントも成功を収めている。

昨年からはソングライターとして、MISIA, AK-69, ３代目J Soul Brothers, Crystal Kay ら国内きっての重要アーティストの楽曲制作で参加しており、日本から世界へと活動の幅を広げる藤田織也の新章に注目したい。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=pl9olRkHwjo ]

Kenya Fujita (藤田織也) - "Enfant Terrible" The Short Film

2001年生まれ、和歌山県海南市出身のアーティスト。AbemaTV人気番組「ラップスタア誕生」ではファイナリスト入りを果たした実力派フィメールラッパーで、チャイナドレスを纏った風貌に独特な発声が魅力的な彼女は日本のみならず海外からも注目を集めている。

彼女の視線を通した風景の殺伐さと牧歌性が強烈なリアリティをまといながら強度あるヒップホップとして描かれている。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=OE88NcdRT1c ]

7 - Boss Bitch（Remix) feat.LANA & Elle Teresa (Official Music Video)

Hezron

言葉の温度とリズムの間合いで魅せるラッパー。低域のグルーヴに研ぎ澄まされたライムを重ね、静と動を往復するライブでフロアを熱くする。耳馴染みと余韻を両立した独自のフロウで、今、注目を集める存在。

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=29Per5nV1wQ ]

Hezron - KEMURI （official video）feat.BAY

Sad Kid Yaz

Sad Kid Yaz は東京を中心に活動するラッパー。

直近では"夏”をテーマに昼と夜の情景を描いた2作のアルバム「Loco Lunch」と「Loco Dinner」を発表。「Loco Lunch」はのびやかな昼の光と清涼感、「Loco Dinner」は夜の熱量と解放感を音で表現し、どちらも客演を迎えた豪華な仕上がりに。

「リッチ確定」もSNSで話題を呼び、彼のユーモアと感受性あふれるスタイルを際立たせた。

今年は精力的な活動に加えラップスタアへの露出もあり、2025年要注目のラッパーである。

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=J6KfMlRn-Tw ]

Sad Kid Yaz - 言った通り (Official Music Video)

SpiderWeb

東京・足立区を拠点に快進撃を続けるHIPHOPクルー。高いラップスキルはさることながら、ビートメイクからリリック作成まで非凡な才能を発揮するIvyと特徴的なHookを持ち味とするHarmmの2MCに加え、DJのYenaにスタイリストのYoheiHakozakiの４名からなる。昨年は3rd EPとなる「Boi Tape Vol.1」、その他シングル曲も複数リリース。ライブ活動も積極的に行い、リスナーはもちろん業界内でもその評判は上がっている。

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=l3Kes1C67NU ]

SpiderWeb - Hotbox (Official Music Video)

lil mafuyu

独自のワードセンスやグルーヴ感で唯一無二な異色を放ち、突如シーンに現れた東京都足立区出身のラッパー、lil mafuyu (リルマフユ)。

自身のネームがタイトルとなっている1st Mixtape「LIL MAFUYU」では、同じく足立区(ADC)出身の盟友、SpiderWebを客演に招き入れ、自身の苦渋や強い意志などリルマフユのありのままが表現されている。

またアーティスト活動に留まらず、足立区(ADC)に所縁のあるパフォーマーにフォーカスを当てた団体「4SOME」の主催を務めるなど、様々な面で活躍の場を広げている。

リルマフユは夏が好き。

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=P7g623FS2ig ]

Lil Mafuyu - 頭1体9 feat. GYW BAY DAGR (Official Music Video)

COMET(C) （コメット）

東京を拠点に活動するクリエイティブクルー。２００１年生まれのクリエイターで構成されている。メンバーはアーティストのYAMEPI(C)、グラフィックデザイナー/エディターのTAKERU(C)、エディターのRIN、フォトグラファーのKOSEI、アーティストのJUJIROの５人。主にCOMETMAGAZINEの発行や、クリエイティブディレクションを行い、ユース世代から絶大な支持を得ている。

MUSINSA

韓国No.1ファッションプラットフォーム、MUSINSA。

MUSINSAは、ショッピング、コンテンツ、コミュニティなど、ファッションに関するあらゆる体験をひとつの場所で楽しめる、韓国 を代表するファッションプラットフォームです。

ベーシック、カジュアル、ストリート、フォーマル、コンテンポラリーなど、幅広いスタイルを展開する3,000以上のブランドを取り扱っています。

画一的なスタイルではなく、それぞれの個性を表現できる多様なファッションブランドを発掘し、グローバルへ提供し続けています。

