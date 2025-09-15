“バットマンの日”9月20日(土)より、「ティーン・タイタンズGO！」のスピンオフ「オレっちが主役！ビーストボーイ：ローンウルフ」をカートゥーン ネットワークで日本初放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、2025年9月20日の「バットマンの日」を記念し、9月20日(土)・21日(日)の2日間にわたり、バットマン関連作19作品を放送いたします。

このうち、日本初放送となるのは4作品。「ティーン・タイタンズGO！」の人気キャラ・ビーストボーイが大活躍するスピンオフ「オレっちが主役！ビーストボーイ：ローンウルフ」、「バットマンvs.ロビン」、「ティーン・タイタンズGO！」の新エピソード、そして「バットウィール」です。

これら4作品を含む全19作品は、合計27時間にわたるバットマン関連作の連続マラソン放送として、9月20日(土)0時よりスタートします。

(C) 2024 Hanna-Barbera Studios Europe Limited A Warner Bros. Discovery Company DC Logo, Beast Boy and all related characters and elements (C) & (TM) DC.「オレっちが主役！ビーストボーイ：ローンウルフ」（日本初放送）

「ティーン・タイタンズＧＯ！」のスピンオフ作品！人気キャラ・ビーストボーイが主役となって大活躍！

(C) 2024 Hanna-Barbera Studios Europe Limited A Warner Bros. Discovery Company DC Logo, Beast Boy and all related characters and elements (C) & (TM) DC.

ひとりの自由を満喫しながら、ビーストボーイは“ローンウルフ（一匹狼）”として、昔の敵や新たな敵と戦っていく。ティーン・タイタンズがいなくても、自分はスーパーヒーローだと、きっと証明してみせる！・・・まわりはなかなか信じてくれないけれど！

＜番組放送情報＞

〇放送局：カートゥーン ネットワーク

〇番組名：「オレっちが主役！ビーストボーイ：ローンウルフ」（日本初放送）

〇放送日時：9月20日(土)16:00～、9月21日(日)18:00～、9月21日(日)24:00～

「バットマンvs.ロビン」（日本初放送）

バットマンと、バットマンのサイドキックロビンが対決！日本初放送となる本作の壮大なバトルを見届けよ！

BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.

夜のゴッサムシティは、子どもがうろつく場所ではない。だがダミアン・ウェインは、その辺の子どもとはわけが違う。今夜もロビンのマントを身にまとい、父であるバットマンの脇で、がむしゃらに、時に無謀に、悪との戦いに身を投じていた。

あるとき犯行現場でロビンは謎の人物タロンと遭遇し、人生の岐路に立たされる。だがその男が導くその先は、ゴッサムを影で操る秘密結社‘梟の法廷’へとつながっていた。危険に満ちたその道を歩めば、いずれバットマンもロビンも最も手強い相手と、すなわち父と子で互いに激突せざるをえない！ ロビンが自らの運命を賭け、新たな未来を切り拓くための壮大なバトルを見届けよ。（2015年字幕）

＜番組放送情報＞

〇放送局：カートゥーン ネットワーク

〇番組名：「バットマンvs.ロビン」（日本初放送）

〇放送日時：9月20日(土)21:00～

「ティーン・タイタンズGO！」

バットマンのサイドキック、ロビンが大活躍！大人気シリーズ「ティーン・タイタンズＧＯ！」の記念すべき第８期、待望の日本初上陸！

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

ティーン・タイタンズがちびキャラになった!

ティーン・タイタンズのメンバーがちびキャラになって活躍するコメディアニメ。タイタンズの仲間や、タイタンズと戦った宿敵たちもかわいいちびキャラになって、タイタンズと一緒にゆかいなトラブルを巻き起こす。かわいくなったキャラクターと、抱腹絶倒のギャグに注目!!

＜番組放送情報＞

〇放送局：カートゥーン ネットワーク

〇番組名：「ティーン・タイタンズGO！」（新エピソード日本初放送）

〇放送日時：9月20日(土)14:00～、9月21日(日)16:00～

「バットウィール」

バットマン登場回２話分を含む日本初新エピソードが４話分日本初登場！

WBEI BATWHEELS and all related characters and elements are (TM) of (C) DC

＜番組放送情報＞

〇放送局：カートゥーン ネットワーク

〇番組名：「バットウィール」

〇放送日時：9月20日(土)13:00～、9月21日(日)8:30～

