最終アーティスト発表　「KM / LEX」出演決定！都市と長崎を繋ぐ音楽フェス「BRIDGE 2025」

長崎スタジアムシティは今秋に開催する「BRIDGE 2025」の出演アーティスト情報を発表いたします。

本イベントは、2025年11月23日（日）にHAPPINESS ARENAで開催し、昨年に引き続き2度目の開催となります。

■出演アーティスト情報！KM / LEXの2名の出演が決定！

KM（ケーエム）

ヒップホップに根ざした音楽スタイルを保ちつつ、新しい領域に挑戦し続けている、日本で最も影響力のあるプロデューサーの一人。オルタナティブなインディペンデント・アーティストからメインストリーム、ポップスまで幅広くプロデュースを手掛ける。これまでに「Lost」EP、ファースト・アルバム「FORTUNE GRAND」、セカンド・アルバム「EVERYTHING INSIDE」、(sic)boyの「CHAOS TAPE」、Lil' Leise But Goldの「喧騒幻想」などをプロデュースしている。

DJとしてはアンダーグラウンドなパーティーからEDMフェスまで幅広いフィールドで活躍し、自身のリミックス/プロデュース曲だけでプレイするDJスタイルでも知られる。

2024年は、POP YOURSの楽曲Kaneee, Kohjiya & Yvng Patra ”CHAMPIONS”のプロデュースを手掛け、オーディション番組「ラップスタア誕生2024」への楽曲提供も行う。3月に愛車Ferrari 348を入手してから本格的にアルバム制作に着手し、8月にシングル”DANCELIXIR”、11月6日にサード・アルバム「Ftheworld」をリリースした。

Space Shower Music Awards 2022 "Best Producer"受賞。

・公式Instagram：https://www.instagram.com/kmmusic_official/ (＠kmmusic_official)

・公式X：https://twitter.com/KM_music_ (＠KM_info)

・公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC-LL0Av7bGaFbgB9TXVCEyQ

LEX（レックス）

リリックがユース世代を中心に熱狂的な支持を得ている。14歳からSoundCloudに楽曲をアップロードしはじめ、2019年4月、16歳のときにファースト・アルバム「LEX DAY GAMES 4」で衝撃的なデビューを果たす。2019年12月にセカンド・アルバム「!!!」、2020年8月にサード・アルバム「LiFE」を次々と発表。2021年にはBAD HOPやJP THE WAVYらの作品に客演参加し、ロンドンのBEXEYとのコラボEP「LEXBEX」、横浜のOnly U & Yung sticky womとのコラボEP「COSMO WORLD」を発表するなど、勢いは更に加速。8月にJP THE WAVYを客演に迎えたシングル”なんでも言っちゃって”、9月には4枚目となるアルバム「LOGIC」を発表し、同年GQ Men Of The YearのBest Breakthrough Artistを受賞するなどその活動が高い評価を受けた。2024年4月には実妹LANAとのコラボレーション曲"明るい部屋"を発表し、ヒップホップ・フェスティバル「POP YOURS」のヘッドライナーを務めた。2024年7月に、\ellow Bucksとのコラボ曲”力をくれ”を収録した6枚目のアルバム「LOGIC 2」を発表し、「LOGIC 2 TOUR」を敢行。

2021 GQ Men Of The Year Best Breakthrough Artist

2022 Space Shower Music Awards Best Hip Hop Artist

2023 Forbes Japan 30 Under 30・

・公式Instagram：https://www.instagram.com/lex_zx_lex_0/ (＠lex_zx_lex_0)

・公式X：https://x.com/lex_zx_lex_0 (＠lex_zx_lex_0)

・公式SoundCloud：https://soundcloud.com/lex3_zzz_0

・公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UChamZkcHgmXJCZ3dOu5UEJQ

Artist Photo Credits:Photo by Daiki Miura @shotby_dm/Styling by Hiroto Yoshikawa @_hirotoyoshikawa/Hair & Makeup : Atsushi Hasebe @fa24f

■「BRIDGE 2025」 2025年11月23日（日）開催

昨年に引き続き音楽フェス「BRIDGE（ブリッジ）」が長崎スタジアムシティ内ハピネスアリーナにて開催決定。

昨年は、「RAPSTAR2024」で優勝を果たし、ミュージックステーションに出演するなど、注目を集めている長崎出身のKohjiyaをはじめ豪華アーティストが長崎に集結しチケットは完売。約3,300人を動員しました。今年は規模を拡大し、5,000人規模での開催を予定しており、さまざまなアーティストの出演が決定しています。

■イベント概要

＜開催日時＞

2025年11月23日（日） 開場15:30 / 開演16:30

※変更となる場合がございます。

＜開催場所＞

長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA（ハピネスアリーナ）

＜出演者＞

C.O.S.A. / KM / Kohjiya / LEX / SIRUP / STUTS / Tete / Yo-Sea / 3House

＜座席図＞

＜チケット販売スケジュール＞

一般販売 2025年9月8日（月）19:00～ ※先着

※販売状況によって、スケジュールが変更となる可能性がございます。

※先着販売は、予定枚数に達し次第受付終了となります。

自由席：7,800円（税込）

グッズ付きチケット（自由席+限定グッズ）：12,500円（税込）

U-16チケット（自由席）：3,000円 （税込） ※完売

プレミアチケット：9,000円（税込） ※完売

VIP BOX（1部屋、7名利用）：150,000円（税込） ※完売

▼イベント詳細はこちらから

https://www.nagasakistadiumcity.com/lp/bridge_2025/

主催： 株式会社リージョナルエックス長崎

企画・制作：株式会社リージョナルエックス長崎 / CANTEEN / ISLAND STATE

■ご宿泊はぜひスタジアムシティホテル長崎へ

フェスを楽しんだあとは、サッカースタジアムビューを楽しめるホテルの温泉・サウナで疲れをとり、朝はスタジアムを一望できるバンケットでビュッフェをお楽しみいただけます。

ぜひイベントと併せて、ご利用ください。

▼ホテルの詳細はこちらから

https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/?utm_source=qrcode&utm_medium=cpc&utm_campaign=nsc_2025release(https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/?utm_source=qrcode&utm_medium=cpc&utm_campaign=nsc_2025release)

