自転車パーツブランド「GORIX」が人気商品の、自転車サドル(GX-SN265)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～9/18(木)AM11:59まで】

写真拡大 (全12枚)

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年9月15日(月)～9月18日(木)AM11:59まで


人気商品の「自転車サドル(GX-SN265)」のXプレゼントキャンペーンを開催!



























応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX 自転車サドル(GX-SN265)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-sn265/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-sn265


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDWP4H36



販売価格：2,599円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車サドル


サイズ


長さ268 x ウイング147mm


重量


346g


レール


スチールレール


仕様


ポリウレタンフォームパッド、耐衝撃性樹脂PPベース、PU黒レザートップ