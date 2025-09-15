自転車パーツブランド「GORIX」が人気商品の、自転車サドル(GX-SN265)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～9/18(木)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX 自転車サドル(GX-SN265)
2025年9月15日(月)～9月18日(木)AM11:59まで
人気商品の「自転車サドル(GX-SN265)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-sn265/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-sn265
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDWP4H36
販売価格：2,599円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車サドル
サイズ
長さ268 x ウイング147mm
重量
346g
レール
スチールレール
仕様
ポリウレタンフォームパッド、耐衝撃性樹脂PPベース、PU黒レザートップ