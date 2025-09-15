ダークヒーローが世界に抗う生き様に憧れる！コミック28作品の全巻セットが30％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

6,000作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、悪なのに、その存在にどうしようもなく惹かれてしまう――ダークヒーローが主人公のコミックが大集合！対象作品のコミック全巻セットを、30％OFFで購入できるキャンペーンを開催中です。推しのダークヒーローの活躍をお見逃しなく！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2024年12月3日時点 一部個別課金あり

▼ダークヒーロー特集のコミック全巻セットは28タイトル！注目作品はこちら！

特集ページ https://bit.ly/4gl2XHo(https://bit.ly/4gl2XHo)

【キャンペーン期間】

2025年9月15日（月)～2025年9月30日(火）

*セットおよび記載価格は、2025年8月18日時点の配信情報を対象としています。

ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで

1～12巻セット

9,108円 ▶ 6,372円

回復術士のやり直し

1～16巻セット

11,176円 ▶ 7,813円

ベルセルク

1～42巻セット

36,960円 ▶ 25,872円

転生したら剣でした

1～17巻セット

13,926円 ▶ 9,737円

九条の大罪

1～14巻セット

10,296円 ▶ 7,204円

東京喰種トーキョーグール

1～14巻セット

7,896円 ▶ 5,516円

【悪なのに惹かれる！ダークヒーロー特集！ コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで、回復術士のやり直し、ベルセルク、転生したら剣でした、九条の大罪、東京喰種トーキョーグール、ブラック・ラグーン、ラグナクリムゾン、憂国のモリアーティ、勇者パーティから追放されたけど、ＥＸスキル【固定ダメージ】で無敵の存在になった（コミック）、再臨勇者の復讐譚（コミック）、反逆のソウルイーター -魂の捕食者と少女たち-、DEATH NOTE カラー版、ZETMAN、異世界でも無難に生きたい症候群、はめつのおうこく、蟻の王、ブラッドラッド、コードギアス 反逆のルルーシュ、魔女と野獣、戦隊大失格、復讐を希う最強勇者は、闇の力で殲滅無双する、ファイアパンチ、売国機関、復讐を誓った白猫は竜王の膝の上で惰眠をむさぼる、ドリフターズ、HELLSING、豚の復讐

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon)

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

===

◆ご利用料金：月額550円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】