·à¾ìÈÇ ¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡× À»²¦¹ñÊÔ¤¬2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª
(C)´Ý»³¤¯¤¬¤Í¡¦KADOKAWA´©¡¿·à¾ìÈÇ¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×À»²¦¹ñÊÔÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡6,000ºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¸«ÊüÂê¢¨1¤Î¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¡Ê https://animestore.docomo.ne.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ ¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡× À»²¦¹ñÊÔ¤Î¸«ÊüÂêÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë0:00～³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô 1400ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤Ç¤Ï½éÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡TV¥·¥êー¥º¤«¤éÂ³¤¯¥¢¥¤¥ó¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀ»²¦¹ñ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡§2024Ç¯12·î3Æü»þÅÀ¡¡°ìÉô¸ÄÊÌ²Ý¶â¤¢¤ê
¢£·à¾ìÈÇ ¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡× À»²¦¹ñÊÔ¡¡INTRODUCTION
À»²¦½÷¥«¥ë¥«¤ò¸µ⾸¤È¤¹¤ë¥íー¥Ö¥ëÀ»²¦¹ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñÅÚ¤òÄ¹Âç¤Ê¾ëÊÉ¤Ë¼é¤é¤ìÊ¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Ëâ¹Ä¥ä¥ë¥À¥Ð¥ª¥È¤È°¡¿ÍÏ¢¹ç·³¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÂÇ«¤Ï¤¤¤È¤â¤¿¤ä¤¹¤¯Êø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
À»µ³⼠ÃÄÄ¹¥ì¥á¥Ç¥£¥ª¥¹¡¢¿À´±ÃÄÄ¹¥±¥é¥ë¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À»²¦¹ñ¤ÏÀïÎÏ¤ò·ë½¸¤··Þ¤¨·â¤Ä¤â¡¢¥ä¥ë¥À¥Ð¥ª¥È¤È¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Îº¹¤Ë°Ù¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¤ÏÊø²õ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥á¥Ç¥£¥ª¥¹¤Ï¥ä¥ë¥À¥Ð¥ª¥È¤ËÂÐ¹³¤·¤¦¤ëÎÏ¤òµá¤á¡¢¼«¤é¤ÎÀ»µ³⼠ÃÄ¤È½¾¼Ô¥Í¥¤¥¢¤òÈ¼¤¤¡¢¤È¤¢¤ë¹ñ¤Ø¤È½õ¤±¤òÀÁ¤¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¹ñ¤ÎÌ¾¤Ï¥¢¥¤¥ó¥º¡¦¥¦ー¥ë¡¦¥´¥¦¥óËâÆ³¹ñ¡£
À»²¦¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬´÷¤ß·ù¤¦¡¢¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¤¬Åý¤Ù¤ë°Û·Á¤Î¹ñ²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿――¡£
¢£d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×¥·¥êー¥º¤ò¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ
¥ªー¥Ðー¥íー¥É
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=20213
¥ªー¥Ðー¥íー¥ÉII
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=21936
¥ªー¥Ðー¥íー¥ÉIII
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=22251
¥ªー¥Ðー¥íー¥ÉIV
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=25617
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡¡ÉÔ»à¼Ô¤Î²¦¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=23560
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡¡¼¿¹õ¤Î±ÑÍº¡Ú¸åÊÔ¡Û
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=23561
