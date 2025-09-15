dアニメストアで台湾発の癒し系ショートアニメ『もちにゃん』の独占配信が決定！新作アニメ120話を毎週3話ずつ配信！dアニメストアだけのプロモーション動画も公開予定

株式会社ドコモ・アニメストア

6,000作品以上のアニメが見放題※1の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）は、 9月22日（月）の午前8:00より台湾発の癒し系ショートアニメ『もちにゃん』の独占配信を開始いたします。

2013年に台湾で誕生し、YouTubeやTikTok向けショートアニメシリーズで人気を不動のものにした『もちにゃん』の新作アニメ１２０話をお楽しみください！

※1：2024年12月3日時点 一部個別課金あり

■配信情報

タイトル：もちにゃん（英語表記：Mochimeow）

初回配信日：9月22日（月） 午前8：00～

配信プラットフォーム：dアニメストア

更新頻度：毎週【月曜日、水曜日、土曜日 午前8:00更新】

話数：全120話（1話あたり約90秒）

作品ページへのリンク：https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28239

■作品あらすじ

「常識ゼロ点！トラブルメーカー！だけど毎日楽しいにゃ！」

ある日、やきたてのおもちから生まれた「もちにゃん」

はじめて見るものがたくさんあるこの世界はワクワクでいっぱい！

元気いっぱいのもちにゃんと楽しい仲間たちの刺激的な毎日が今はじまる！

■dアニメストアだけのプロモーション動画も

『もちにゃん』の世界を楽しめるプロモーション動画をdアニメストア公式X（旧Twitter）で21日に公開予定

dアニメストア公式X：https://x.com/docomo_anime

■「もちにゃん」とは？

「もちにゃん」は、台北のハニートースト店のテーマキャラクターとして2013年に誕生。そのキュートな見た目で瞬く間に人気を博し、台湾だけでなく、中華圏全般で絶大な人気を誇るキャラクターとなりました。2015年以降10年連続で台北地下鉄の広報大使を務めるほか、大手企業とのコラボ・タイアップは400件以上にものぼります。

「もちにゃん」のショートアニメは1話あたり約90秒と気軽に楽しめる構成で、SNSや動画配信サービスとの相性も抜群。アニメーションならではの柔らかな表現と、シンプルながら心に響くストーリーが、子どもから大人まで幅広い世代の共感を呼び起こします。

■原作者コメント

もちにゃんが生まれたのは、疲れやストレスでいっぱいの毎日の中で、みなさんに“ぷにぷに”の癒しをお届けしたい、そんな想いからです。 どんな状況でも、難しいことを考えず、先ず深呼吸をして、周りを静かに見つめたら、優しいぬくもりがふわっと心に広がるはず。

セリフがないぶん、表情やしぐさ、声のひとつひとつにたくさんの想いをこめました。 もちにゃんが、みなさんの日常にそっと笑顔を運べる存在になれたら、とっても幸せです。

- 原作者： PING

