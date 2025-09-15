XLARGEが”Hawaii Walls 2025”に協賛　今年7月のロングビーチに続き、ハワイのアートカルチャーを世界中に発信

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するストリートブランド「XLARGE（エクストララージ）」は、2025年9月15日（月）～21日（日）にハワイ・ホノルルで開催されるストリートアート＆ミューラル（壁画）アートフェスティバル「Hawaii Walls 2025」に協賛いたします。

XLARGEはこれまでも、アートフェスティバルを通じてカルチャーの発信に取り組んできました。2025年7月にカリフォルニアで開催された「Long Beach Walls 2025(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000830.000018225.html)」に続き、今回の「Hawaii Walls 2025」でも、ミューラルのカルチャーを世界中に発信する役割を担う一方で、会場のスタッフや参加アーティストのユニフォームとしてコラボレーションＴシャツを制作しイベント運営をサポートします。



今回のコラボレーションTシャツは、今年のHawaii Wallsのコンセプトカラー「MOCHA MOUSSE（モカ・ムース）」をイメージし、ハワイの大自然を感じさせる大らかなアースカラーを採用しています。2025年９月19日（金）より、オフィシャルオンラインストアcalifにて販売を開始いたします。

Hawaii Walls 2025

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oEKvVs4SptE ]

世界的ストリートアートプロジェクト「World Wide Walls」の本拠地である「Hawaii Walls」。第13回目となる今年は、ハワイや世界各地から50名を超える著名なアーティストが集まり、カリヒ地区のファリントン高校を舞台に、地元の生徒や教師、地域住民と協力し、学校とその周辺地域に壁画を制作します。フェスティバル終了時には、合計67点の壁画がファリントン高校全体に描かれ、ハワイで最大級の現代パブリックアートのコレクションのひとつとなります。



“カリヒ地区は私にとって特別な場所です”と、World Wide Wallsの創設者Jasper Wongは語ります。

“私はここで育ちました。母の食料品店とパン屋はファリントン高校のすぐ向かいにありました。このフェスティバルは、単に壁画を描くことにとどまりません。私に多くのことを与えてくれたこのコミュニティに、誇りと機会、そして注目をもたらすことが目的です。”



開催日：2025年9月15日（月）～9月21日（日）

開催地：ホノルル カリヒ地区 ファリントン高校

公式HP：https://www.worldwidewalls.com/2025-hawaii

XLARGE × Hawaii Walls コラボレーションアイテム

XLARGE × Hawaii Walls 2025 S/S TEE

color：WHITE、BROWN

size：M、L、XL、2XL

price：6,600円（税込）

販売開始：2025年9月19日（金）正午～

オフィシャルオンラインストアcalif：https://calif.cc/blogs/news/hawaii-walls



また、XLARGE U.S.オンラインストア「XLARGE Legacy store」でも販売いたします。

XLARGE Legacy store：https://legacystore.xlarge.com/pages/xlargexhawaii-walls-2025

ビーズインターナショナルは、アパレルをはじめとする多様な分野において、ストリートカルチャーを独自の視点で編集・発信しています。カルチャーを通じて人々の生活にいろどりを加え、豊かな社会の一躍を担ってまいります。

XLARGE（エクストララージ）

1991年11月、LAのヴァーモント・アヴェニューに誕生。「普段着ではなく、ファッションとして実用なウェアを表現する」というユニークな視点を提示し、MUSIC、ART、SKATEBOARDINGなどのカルチャーを融合することで、オリジナルのファッションスタイルを生み出した。現在も、設立当時の力強さを失うことなく、ストリートウェアの革新者であり、パイオニアであり続けている。

Official HP：http://www.xlarge.jp/

XLARGE Global

XLARGE U.S.

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年8月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業