にじさんじから「Beary School Time」グッズの販売が決定！2025年9月19日(金)12時から販売開始！
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Beary School Time」グッズを2025年9月19日(金)12時から販売を開始いたします。
2025年9月19日(金)12時から「Beary School Time」グッズの販売を開始！
にじさんじから、くま×制服がテーマのグッズ「Beary School Time」の販売が決定！参加ライバーは、酒寄颯馬、司賀りこ、四季凪アキラ、周央サンゴ、フレン・E・ルスタリオ、叢雲カゲツの6名。
グッズラインナップは、アクリルスタンド、ランダムステッカー、フォト風カード＆硬質カードケース、ステーショナリーセット、キーチャーム、ミラー＆コーム、トートバッグ、マスコットチャームの8種類。
「Beary School Time」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年9月19日(金)12時から販売を開始いたします。
「Beary School Time」グッズ紹介
■アクリルスタンド
・価格：各1,650円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
本体：W70mm×H140mm以内
※ライバーによってサイズが異なります。
台座：W50mm×H45mm以内
・素材：アクリル、PET
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムステッカー
・価格：300円(税込)
・種類：全12種ランダム
・サイズ(約)：W58mm×H89mm以内
※種類によってサイズが異なります。
・素材：紙、PP
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■フォト風カード＆硬質カードケース
・価格：各850円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
フォト風カード：W55mm×H85mm
硬質カードケース：W70mm×H110mm
・素材
フォト風カード：紙
硬質カードケース：PVC
※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。
■ステーショナリーセット
・価格：各2,500円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
ノート：W182mm×H257mm
ポスター：W210mm×H297mm
クリアファイル：W220mm×H310mm
・素材
ノート：紙、PP
ポスター：紙
クリアファイル：PP
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■キーチャーム
・価格：各2,200円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
全長：H110mm
ビジュアルアクリルチャーム：W35mm×H45mm以内
モチーフアクリルチャーム：W35mm×H35mm以内
刺繍チャーム：W45mm×H45mm以内
※ライバーによってサイズが異なります。
・素材：アクリル、ポリエステル、合金、鉄
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ミラー＆コーム
・価格：各3,300円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
ミラー：W80mm×H112mm
コーム：W90mm×H36mm
ポーチ：W165mm×H110mm
・素材
ミラー：ポリエステル、ミラー
コーム：ABS
ポーチ：PVC
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■トートバッグ
・価格：各3,500円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
本体：W410mm×H300mm×D100mm
持ち手：H600mm
・素材：綿、ポリエステル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■マスコットチャーム
・価格：各2,200円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)：W75mm×H90mm×D30mm
・素材：ポリエステル、亜鉛合金、鉄
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
にじストア5周年記念キャンペーンについて
詳細はにじストア5周年記念キャンペーン特設サイト(https://shop.nijisanji.jp/nijistore_5th_Anniversary.html)をご確認ください。
イラストレーター
ナナテトラ 様(https://x.com/nana_tetra)
販売概要
・販売開始日時：2025年9月19日(金)12時～
・発送予定：2025年9月下旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_799
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Xハッシュタグ：#BearySchoolTime
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸