THE ORAL CIGARETTES、約4万人を動員したアリーナツアーが初の映像化！ LIVE Blu-rayが12月24日に発売決定!!
THE ORAL CIGARETTES
THE ORAL CIGARETTESが、6thアルバム『AlterGeist0000』を携え2025年4月に開催した、約6年ぶりとなるアリーナツアー「AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025」の模様を収めたLIVE Blu-rayを、12月24日に発売。本日より一般の受付がスタートした。
さらに本作品には、ライブ映像に加え、特典映像として公演で使用された数々の演出映像や貴重なオフショット映像を含む3時間を超える大ボリュームで収録される。加えて、豪華特殊パッケージ仕様となる数量限定豪華盤には、オリジナルラグ、メンバー監修による全40ページのボリューム満点のZINEが封入されており、ファン必携のアイテムになることは間違いない。
なお、本作品は受注受付期間限定でしか購入できないカタログとなっており、さらに数量限定豪華盤は受付数に上限があり、受付期間中でも予定枚数に達し次第、受付終了となるので、早めにチェックしてほしい。
ライブ会場のスケールがどれほど大きくなっても、原点であるライブハウスを思わせる圧倒的な熱量を放つTHE ORAL CIGARETTESの臨場感あふれるパフォーマンス映像となる本作品を是非チェックしてほしい。
THE ORAL CIGARETTES／LIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』告知画像
■■THE ORAL CIGARETTES／LIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』
■■リリース日：2025年12月24日(水)
■■■数量限定豪華盤（品番：BRXP-00058）
豪華特殊BOXパッケージ仕様
価格：11,000円(税込)
【内容】
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
豪華特典
・豪華特殊BOX（27 x 20 x 6cm）
・オリジナルラグ(23 x 36cm)
・ZINE(40ページ／B5／フルカラー／限定編集)
＊特典の詳細は予定となり、仕様が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
豪華特殊BOXパッケージジャケット
オリジナルラグ(23 x 36cm)
FC特典ステッカー
■シンプル盤（品番：BRXP-00059）
価格：5,500円(税込)
【内容】
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
※FC会員限定特典（両形態共通）：オリジナルステッカー
※受付期間中にFCに入会された方もご予約いただけます。
＜受付期間＞
一般一次受付：9月15日(月)12:00～9月23日(火)23:59
一般最終受付：10月6日(月)12:00～10月19日(日)23:59
特設サイト：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
※THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL WEB SHOP限定商品になります。
※数量限定豪華盤は全ての受付期間を通じて、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
※本作品は数量限定豪華盤、シンプル盤ともに受注受付期間限定でしか購入できないカタログとなっており、受付期間終了後はご購入いただけませんのであらかじめご了承ください。
※本作品の収録映像は、今後においてその一部又は全編を使用し、放送およびYouTubeなどでの配信を行うことを予定しております。予めご了承ください。
【Blu-ray DISC 収録内容】
＜本編ライブ映像＞
2025.4.19 『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』大阪城ホール公演ほか
Opening
1.Bitch!!
2.DIKIDANDAN
3.BUG
4.BLACK MEMORY feat.HYDE
5.ワガママで誤魔化さないで
6.OD
7.SODA
8.GET BACK
9.UNDER and OVER
10.愁
11.A-E-U-I
12.PSYCHOPATH
13.Savior Of My Life
14.狂乱 Hey Kids!!
15.カンタンナコト feat.SKY-HI (4/13 横浜アリーナ公演)
16.DUNK feat.Masato (coldrain)
17.Red Criminal
18.5150
19.See you again
Encore.YELLOW
＜特典ライブ映像＞曲順未定
BLACK MEMORY feat.Hiro (MY FIRST STORY) (4/13 横浜アリーナ公演)
容姿端麗な嘘 (4/18 大阪城ホール公演)
What you want (4/18 大阪城ホール公演)
ENEMY feat.Kamui (4/18 大阪城ホール公演)
気づけよBaby (4/12 横浜アリーナ公演)
Naked (4/12 横浜アリーナ公演)
＜特典演出映像＞
・VFX for the show
「Opening」
「Bitch!!」
「DIKIDANDAN」
「OD」
「Naked」
「Savior Of My Life」
「Red Criminal」
「See you again」
＜特典ドキュメント映像＞
・Off-shot movie
