コ・ヒョンジョンとチャン・ドンユンが親子役で共演！韓国ドラマ『カマキリ』が9月19日（金）よりU-NEXTで本国同時で独占配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年9月19日（金）より韓国ドラマ『カマキリ』を本国同時で独占配信いたします。

『カマキリ』は、“カマキリ”と呼ばれる女性連続殺人犯と、彼女が起こした事件の模範殺人を解決するために奔走する警察官の息子の物語を描いた犯罪スリラーです。

本作は現在韓国で放送中のドラマで、フランスの「La MANTE（ラ・モント）」をリメイクした作品です。かつて社会を震撼させた凶悪な連続殺人犯"カマキリ"の模倣犯が現れたことを契機に、緊張感あふれるストーリーが展開されます。

20年前に逮捕された"カマキリ"の異名を持つ連続殺人犯ジョン・イシン役には、『ナミブ ―砂漠と海の夢―』『リターン―真相―』のコ・ヒョンジョンが起用。イシンの息子で警察官のチャ・スヨル役は、『オアシス ～君がいたから～』『ノクドゥ伝～花に降る月明り～』のチャン・ドンユンが演じています。

20年前に逮捕された連続殺人犯のイシン。しかし、なぜ今になって模倣殺人事件が発生するのか――。事件の真相と、複雑に絡み合う親子の過去や関係性から紡ぎ出される人間ドラマにもご注目ください。

U-NEXTでは本作の第1話～8話を配信中。また、9月19日（金）23:30より本国放送と同時で独占配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『カマキリ』＜全16話＞

【配信開始日】

第1話～8話：配信中

第9話以降：9月19日（金）23:30 ※毎週金曜・土曜23:30に2話ずつ本国同時配信

【価格】各484円（税込）／視聴期間：3日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0236424

【ストーリー】

舌を切り取られた男の死体が発見された。ベテラン刑事のチェ・ジュンホは過去に逮捕した連続殺人犯“カマキリ”ことジョン・イシンの模倣犯が現れたと考え、服役中のイシンに捜査協力を求める。一方、イシンの息子チャ・スヨルはジュンホの勧めで刑事となり、人を救うことを使命としている。母を憎み、妻にも過去を伏せているスヨルだが、ジュンホに説得されて捜査班に加わることに。スヨルは腹の内が読めないイシンの言葉に感情が激しく揺れながらも、少しずつ事件の真相に迫っていく。

(C)SBS Based on the original series “LA MANTE” produced by Jean Nainchrick, originally created by Jean Nainchrick and written by Laurent Viver, Alice Chegaray-Breugnot, Nicolas Jean, Gregoire Demaison and Alexandre Laurent Based on the original series “LA MANTE”, produced by Jean Nainchrick (C) Septembre Productions / TF1 / 2017

