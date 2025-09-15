観世流能楽師・奥川恒治の会が神楽坂・矢来能楽堂で開催　能楽界の最高位「老女物」の『卒都婆小町』に挑む20年目の最終公演、感謝と未来へ

ロングランプランニング株式会社

第20回奥川恒治の会「卒都婆小町」が2025年11月24日 (月・祝)に矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/okukawa20-sotowakomachi

https://nohnohana.com/okukawakojinokai/20-2025/

観世流能楽師・奥川恒治（おくかわこうじ）が主催する『奥川恒治の会』は、今年で20回を迎え、最終公演となります。

ラストを飾るのにふさわしい大曲「卒都婆小町」は99歳となった小野小町の達観と、若き日の恋愛事のため狂う老女小町の物語。

能楽界の最高位「老女物」に挑む20年目の最終公演、ぜひご覧ください。

【番組】

ごあいさつ：奥川恒治

仕舞『笠之段』石井寛人

『景清』中所宜夫

『山姥』永島充

『鵺』奥川恒成

地謡：佐久間二郎・坂真太郎・桑田貴志・中森健之介・金子仁智翔

仕舞『草子洗小町』観世喜之

地謡：中森貫太・桑田貴志・中森健之介・筒井陽子

能『卒都婆小町』一度之次第

小野小町：奥川恒治

旅僧：宝生欣哉

従僧：則久英志

笛：杉信太朗 小鼓：飯田清一 大鼓：亀井広忠

後見：中所宜夫・遠藤喜久・坂真太郎

地謡：観世喜正・中森貫太・鈴木啓吾・永島充・佐久間二郎・奥川恒成・石井寛人・金子仁智翔

奥川恒治プロフィール

能楽観世流シテ方準職分。

重要無形文化財総合指定保持者。

(公社)観世九皐会理事。 (社)日本能楽会会員。(公社)能楽協会会員

神楽坂の矢来能楽堂を中心に国内外での公演多数。

公演概要

第20回奥川恒治の会「卒都婆小町」

公演期間：2025年11月24日 (月・祝) 13：30開場／14：00開演 ※上演時間：約2時間40分

会場：矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）

■出演者

奥川恒治,宝生欣也,則久英志,杉信太朗,飯田清一,亀井広忠,観世喜之,観世喜正,中森貫太,鈴木啓吾,遠藤喜久,永島充,佐久間二郎,坂真太郎,桑田貴志中森健之介,奥川恒成,石井寛人,金子仁智翔,筒井陽子

■スタッフ

株式会社能のHana

■チケット料金

S席（座敷正面席）：10,000円

A席（正面席・脇正面席）：9,000円

B席（中正面席・座敷中正面席）：7,000円

C席（座敷中正面席）：5,000円

（全席指定・税込）



※SS席（正面席・座敷正面席）は先行発売にて完売

