TVアニメ「ハイガクラ」十二話あらすじ＆場面写真、予告動画公開！

TOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中のTVアニメ「ハイガクラ」十二話のあらすじ&場面写真、予告動画が公開されました！



十二話「白虎之舞」あらすじ


歌士官長補佐室で再会する一葉と白珠龍。白珠龍は「今だけは西王母ではなく白珠龍でいたい」と一葉の胸の中で涙を流し、一葉は「なんでお前が西王母なんだ」と悔しさを滲ませる……。そして、一葉は白珠龍から「山烏に借りていた書物を代わりに返してきてほしい」と頼まれ、山烏が囚われている牢獄に赴く。禁術の影響で変わり果てた姿の山烏は、黙秘を貫き通していたのだが、一葉と対話するうちに渾沌との出会いを話し始めて……。










【TVアニメ「ハイガクラ」十二話「白虎之舞」予告動画】


https://youtu.be/cXCE1Lw8fGg



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cXCE1Lw8fGg ]


【INTRODUCTION】

俺とお前を捜しに行こう



囚われた家族と失った過去――


大切なものを取り戻すため、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いが始まる！



仙界。


神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。


その鍵を握る凶神・四凶を探し求める歌士・一葉と従神・滇紅。


二人はそれぞれの目的を秘めながら四凶を探していた。


囚われた家族と失った過去。


大切なものを取り戻すため、一葉と滇紅は世界中を駆け巡る――






長きに渡って読まれ続ける高山しのぶの人気コミックをもとに、歌士・一葉と従神・滇紅の戦いを描くアクションファンタジー！




TVアニメ「ハイガクラ」はTOKYO MX、サンテレビ、BS朝日にて放送中！



■TVアニメ「ハイガクラ」モバイルゲーム化！






「ハイガクラ」初のゲームとなる『ハイガクラ 仙界パズル』。魅力的なキャラクターたちと共に地霊探しの旅へ！詳細は続報をお待ちください。


タイトル：ハイガクラ 仙界パズル


ジャンル：パズルゲーム


対応OS：iOS & Android


プレイ料金：基本プレイ無料（一部有料コンテンツあり）



■TVアニメ「ハイガクラ」×「横浜中華街」コラボキャンペーン実施中！






期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）


場所：横浜中華街（https://www.chinatown.or.jp/）


協力店舗にて応援メニュー・商品をご注文・ご購入の方に、オリジナルスマホステッカー（一葉 / 滇紅 / 藍采和 / 孫登 / 比企 / 丙閑）をプレゼント。※ステッカーは店舗により異なります。


詳しくは公式サイト（https://haigakura.jp/special/yokohamachinatown/）をご確認ください！











【作品情報】

■タイトル：「ハイガクラ」



■スタッフ


原作：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）


監督：山元隼一


助監督：小林寿徳


シリーズ構成：村井 雄


脚本：村井 雄　百瀬祐一郎


キャラクターデザイン：佐藤正樹


サブキャラクターデザイン：古川英樹


モンスターデザイン：安藤賢司


プロップデザイン：橘 紀嘉


美術監督 / 美術設定：松本健治


色彩設計：松山愛子


撮影監督：金武慎也


編集：櫻井 崇


音響監督：えびなやすのり


音響制作：グロービジョン


キャスティング協力：アルディ


音楽：栗原悠希


音楽制作：日本コロムビア


アニメーション制作：颱風グラフィックス



オープニングテーマ：「Chaser」MADKID


エンディングテーマ：「Phoenix」牧島 輝



■キャスト


一葉（いちよう）：大塚剛央


滇紅（てんこう）：石川界人


白珠龍（はくしゅりん）：Lynn


藍采和（らんさいわ）：下野 紘


孫登（そんとう）：日野 聡


花果（かか）：釘宮理恵


流（りゅう）：田村睦心


丙閑（へいかん）：村瀬 歩


峰龍井（ほうりゅうせい）：梶原岳人


比企（ひき）：木村良平


山烏（さんう）：鈴木崚汰


白豪（はくごう）：井上和彦


蒼香茗（そうこうめい）：平川大輔


李鉄拐（りてっかい）：岸尾だいすけ


漢鍾離（かんしょうり）：綿貫竜之介


羅漢（らかん）：立花慎之介


武夷（ぶい）：伊藤健太郎


一葉（いちよう）（少年期）：竹内順子


春睨（しゅんげい）：笹沼 晃


鎧糸（がいし）：橘 龍丸


ガスマスク：田丸篤志


ウサギ仮面：山本和臣



■放送情報


TOKYO MX　毎週木曜日　25:30～／サンテレビ　毎週日曜日　25:00～／BS朝日　毎週金曜日　23:00～



■配信情報


U-NEXT　毎週木曜日　25:30～　※地上波同時


アニメ放題　毎週木曜日　25:30～　※地上波同時


dアニメストア　毎週土曜日　25:30～


dアニメストア　ニコニコ支店　毎週土曜日　25:30～


dアニメストア　for Prime Video　毎週土曜日　25:30～


ABEMA　毎週火曜日　25:30～


DMM TV　毎週火曜日　25:30～


バンダイチャンネル　毎週火曜日　25:30～


hulu　毎週火曜日　25:30～


AnimeFesta　毎週火曜日　25:30～


ビデオマーケット　毎週火曜日　25:30～


music.jp　毎週火曜日　25:30～


カンテレドーガ　毎週火曜日　25:30～


Lemino　毎週火曜日　25:30～


FOD　毎週火曜日　25:30～


FODチャンネル for Prime Video　毎週火曜日　25:30～


ニコニコチャンネル　毎週火曜日　25:30～


Prime Video　毎週火曜日　25:30～


J:COM STREAM　毎週水曜日　24:00～


TELASA　毎週水曜日　24:00～　


milplus　毎週水曜日　24:00～


ニコニコ生放送　毎週水曜日　24:30～


HAPPY!動画　毎週水曜日　12:00～


ふらっと動画　毎週木曜日　12:00～


Rakuten TV　毎週火曜日　25:30～


ムービーフルPlus　10月1日（水）12:00～　※全話同時


ムービーフル　10月1日（水）12:00～　※全話同時


OnGenムービー　10月1日（水）12:00～　※全話同時


萌え動画がいっぱい　10月1日（水）12:00～　※全話同時



■新PV


https://youtu.be/DOVWt4vYU3M


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DOVWt4vYU3M ]


■コピーライト表記：(C)高山しのぶ・一迅社／ハイガクラ製作委員会



■公式サイト：https://haigakura.jp


■公式X：https://x.com/haigakura_anime　@haigakura_anime　#ハイガクラ



■原作情報











著：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）


ゼロサムオンラインにて連載中


連載：https://zerosumonline.com/detail/haigakura


コミックスは第1巻から第17巻まで発売中


通常版：https://amzn.asia/d/94w4hPh


特装版：https://amzn.asia/d/fkHEa6A


(C)高山しのぶ／一迅社



■Blu-ray情報







TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 上巻


発売中


収録内容：1～６話収録


仕様：Blu-ray Disc1枚組


価格：15,950円（税込）








TVアニメ「ハイガクラ」Blu-ray 下巻


発売日：2025年10月1日（水）


収録内容：７～13話収録


仕様：Blu-ray Disc1枚組


価格：15,950円（税込）



発売元：株式会社フロンティアワークス


販売元：株式会社フロンティアワークス



各巻共通特典


・原作：高山しのぶ先生描き下ろしイラスト使用アウターケース


・ブックレット（各話あらすじ、「放送直前応援」イラストを掲載）


・映像特典：ノンテロップOP、ED、PV、CM 等