『キノの旅』25周年記念広告掲出中！　電子フェア・専門店フェア開催中＆『レイの世界』連続刊行も！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫より刊行している『キノの旅 the Beautiful World』シリーズが、小説第一巻を発売して今年で25周年を迎えたことを記念し、JR池袋駅のオレンジロードにて大型ポスター広告を掲出中です。

また、9月18日まで電子フェアとして「時雨沢恵一デビュー25周年記念フェア」を開催中です。『キノの旅 the Beautiful World』を始め、『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』や『アリソン』などの時雨沢恵一先生作品が対象作品になります。最大70%OFFとなるこの機会に、ぜひお楽しみください。

9月10日からは、アニメイト、メロンブックス、ゲーマーズでもフェアを実施しています。

ここでしか手に入らない特典をたくさんご用意しましたので、この機会をお見逃しなく。

さらに、9月10日に発売した『キノの旅 the Beautiful World』24巻を皮切りに、10月には『フロスト・クラック』、11月から1月の3か月連続で『レイの世界』シリーズの発売も予定しています。

『キノの旅 the Beautiful World』＆時雨沢恵一先生デビュー25周年プロジェクトに今後もぜひご注目ください。

■電撃文庫『キノの旅 the Beautiful World』書誌ページ：https://dengekibunko.jp/product/kino/

JR池袋駅 オレンジロードで交通広告を掲出中！

心に残る言葉と、美麗なイラストで

物語の歩みを振り返るメモリアルな広告です。

あなたの記憶に残っているのは、どんなシーンですか？

場所：JR池袋駅 オレンジロード

掲出期間：9月15日（月）～9月21日（日）

「時雨沢恵一デビュー25周年記念フェア」開催中！

9月18日（木）まで電子フェアとして「時雨沢恵一デビュー25周年記念フェア」を開催中です。

『キノの旅 the Beautiful World』『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』『アリソン』など多くの読者に愛されてきた名作が対象作品となります。

フェア対象作品が最大70％OFFとなるこの機会に、時雨沢恵一先生の世界観をぜひお楽しみください。

詳細は特設ページをご覧ください。

■「時雨沢恵一デビュー25周年記念フェア」特設ページ：https://dengekibunko.jp/novecomi/fair/entry-46839.html

書店フェア開催中！

時雨沢恵一先生25周年を記念した書店フェアが開催中です。

各フェアの内容は「詳細はこちら」の各書店URLからご確認ください。

●アニメイト

フェア案内はこちら：

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113831&srsltid=AfmBOopgstduRXL1msJ8PwTEIFe39UiNWmBCcW_7HvL79MrWH9ESC7cp(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113831&srsltid=AfmBOopgstduRXL1msJ8PwTEIFe39UiNWmBCcW_7HvL79MrWH9ESC7cp)

●メロンブックス

フェア案内はこちら：

https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=%E6%99%82%E9%9B%A8%E6%B2%A2%E6%81%B5%E4%B8%80%E5%85%88%E7%94%9F%2025%E5%91%A8%E5%B9%B4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2#02

●ゲーマーズ

フェア案内はこちら：

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6709&srsltid=AfmBOopRdQ8jJ5Xgs52xRnOOlPWRlbwMpF3tPrU5TTABUEszibKEolWk(https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6709&srsltid=AfmBOopRdQ8jJ5Xgs52xRnOOlPWRlbwMpF3tPrU5TTABUEszibKEolWk)

5か月連続刊行！

キノの旅XXIV the Beautiful Worldキノの旅、25周年！ ファン待望の最新刊が登場！！

「お花が満開だよ。綺麗だねえ。キノ」エルメスが言った。「転ばなかったよ」キノと呼ばれた運転手が言った。

ピンクが混じった草原を走っていたキノとエルメスは、なだらかな丘を一つ越えた時、「前方に、お仲間」「ボクにも見えた」進む道の上に、今までまったく見えなかった、自然以外の物を見つけた。それは、道と草原の隙間に横倒しになっている一台のモトラドであり、それを起こそうと力をかけているが起こせないでいる運転手だった。

（「×××××の旅 ―25 Years―」、他全12話収録）

著者：時雨沢恵一 イラスト：黒星紅白

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2025年9月10日（水）

定価：770円（本体700円+税）

ISBN：9784049165906

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/kino/322504000327.html

フロスト・クラック ～連続狙撃犯人の推理～日本で起きている連続狙撃殺人事件をご存知ですか？

「日本で起きている、連続狙撃殺人事件をご存知ですか？」

――ある日、海外に住む男のもとに、若い警官から突然電話がかかってくる。猟銃が使用されたと思われる事件。その警官は、犯行の状況を語り、かつてハンターだった男に推理を求める。男は、自らの想像を語り、実行犯のトリックを暴いていく。見事な推理だと喜んだ警官だったが、事件はそのまま解決へとは向かわなかった。

全てが電話の会話だけで構成されたクライムサスペンス。

複数の人物が織りなすその物語が示した衝撃の結末とは――。

著者：時雨沢恵一 イラスト：黒星紅白

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2025年10月10日（金）

定価：770円（本体700円+税）

ISBN：9784049165913

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322504000328.html

『レイの世界』シリーズ

レイの世界 ―Re:I― １ Another World Tour

発売日：2025年11月8日（土）

レイの世界 ―Re:I― ２ Another World Tour

発売日：2025年12月10日（水）

レイの世界 ―Re:I― ３ Another World Tour

発売日：2026年1月9日（金）

◆プロフィール

【時雨沢恵一】

小説家。「第６回電撃ゲーム小説大賞（現・電撃小説大賞）」へ応募し、2000年7月に同作品『キノの旅 the Beautiful World（電撃文庫）』にてデビュー。『キノの旅 the Beautiful World』『一つの大陸の物語』シリーズ、『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』（いずれも電撃文庫）は、アニメ化もされ人気を博している。その他にも『××が運ばれてくるまでに』シリーズ（メディアワークス文庫）ほか、著作多数。

【黒星紅白】

イラストレーター。電撃文庫の時雨沢恵一作品のイラストを担当。ゲーム『サモンナイト』、アニメ『世界征服～謀略のズヴィズダー～』のキャラクターデザインなど、幅広く手がける。

◆「キノの旅」とは

「キノはどうして旅を続けているの？」

「ボクはね、たまに自分がどうしようもない、愚かで矮小な奴ではないか？ ものすごく汚い人間ではないか？ なぜだかよく分からないけど、そう感じる時があるんだ。……でもそんな時は必ず、それ以外のもの、例えば世界とか、他の人間の生き方とかが、全て美しく、素敵なものの様に感じるんだ。とても、愛しく思えるんだよ……。ボクは、それらをもっともっと知りたくて、そのために旅をしている様な気がする」

---短編連作の形で綴られる人間キノと言葉を話す二輪車エルメスの旅の話。

彼らはいろいろな国を訪れ、いろいろな人々に出会い、そして、3日目に旅立っていきます。

著者・時雨沢恵一＆イラスト・黒星紅白が描き出す「キノの旅」は、電撃文庫から2000年7月に第1巻が発売された連作短編小説の文庫シリーズです。これまでコミック化、テレビアニメ化、劇場アニメ化、ゲーム化、舞台化など広く展開されている作品です。

電撃文庫とは

1993年6月創刊の文庫レーベル。 電撃文庫ではこれまで、 ファンタジー、 SF、 ミステリー、 ラブコメなど、 ジャンルを問わないオリジナルなエンターテインメント作品を刊行してまいりました。

現在活躍中の人気作家の多くは、 創刊と同年にスタートした小説・イラストの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。 アニメ、 コミック、 実写映画、 ゲーム、 音楽、 イベントなど、さまざまなメディアミックスも展開。「電撃文庫」は幅広い層の方々に楽しんでいただいております。

