「最大10,000円相当のポイント」や「長さ3mの超特大タンクローリー型クッション」などが当たるENEOS公式アプリ「マイカー登録キャンペーン 第1弾」開催！

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）は、「マイカー登録キャンペーン」第1弾を2025年9月16日（火）～11月16日（日）に実施いたします。期間中、アプリでマイカー登録を行い、1回20L以上の給油をすると、抽選で「最大10,000円相当のポイント」、「長さ3mの超特大タンクローリー型クッション」などのエネルギーチャージグッズが当たります。

秋バテ、寒暖差によるだるさ、衣替えによる出費増加など、季節の変わり目は“生活疲れ”を感じる時期です。当社は、日々の生活にエネルギーをチャージする、様々な景品をご用意しました。本キャンペーンでは、ユニークな限定グッズが当たる「元気をチャージ？コース」とお得なポイントギフトが当たる「お財布にチャージ！コース」の2種類からお選びいただけます。どっちのコースでエネルギーチャージしよう？と選ぶ時間も合わせて本キャンペーンのご参加をお楽しみください。

ENEOSは、今後も「ENEOS公式アプリ」を、カーライフを支える多機能プラットフォームに進化させ、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスを可能にする、ストレスフリーなカーライフの実現に貢献してまいります。全国約12,000か所のSSネットワークが提供する付加価値を高め、将来にわたってお客様にとっての便利を追求してまいります。

キャンペーン参加方法

１.ENEOS公式アプリをダウンロード

アプリダウンロード iOS版はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/eneos%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8-%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1612229796) / Android版はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eneos.ssapp&referrer=adjust_reftag%3Dcn6jmdWQLo77i%26utm_source%3DENEOS%25E5%2585%25AC%25E5%25BC%258F%25E3%2582%25A2%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AA%25EF%25BC%25A8%25EF%25BC%25B0%25EF%25BC%2588DL%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25AF%25EF%25BC%2589)

２.アプリ内の「マイカー登録」ページから車検証情報を登録

ENEOSの公式アプリの使い方はこちら：https://eneos-ss.app/usage/#sec_mycarpage

３.キャンペーン期間中にENEOS公式アプリ対象のサービスステーションで1回20L以上給油

対象は、レギュラー、ハイオク、軽油のいずれかの油種になります。

４.キャンペーンサイトにて「元気をチャージ？コース」、「お財布にチャージ！コース」から応募したいコースを選んで参加

※ 応募は1回限り

※ 応募条件をクリアした給油の回数に応じて、当選確率が上がります

※ 11月16日（日）23：59までに応募完了している分が有効

キャンペーンコース詳細

■元気をチャージ？コース

合計1,000名様に、ここでしか手に入らないENEOS限定グッズを抽選でプレゼント。全国各地を駆け巡るENEOSのタンクローリーがデザインされた全長約3メートルの超特大クッションや、ドライブやカーライフをより快適にするタンブラーなど、日々の生活に元気と笑顔をお届けするユニークな景品をご用意しました。何が当たるかはお楽しみ！

【景品情報】

超BIG！タンクローリー型クッション

ENEOSのタンクローリーがクッションに！

限界まで実物に近づけたら、約3mになっちゃいました！

お部屋がクッションで満タンに！？

ちょいBIG！タンクローリー型クッション

ぎゅっとしてチャージ！？

抱き枕にぴったりな約1.2mのクッション。

ENEOSのタンクローリーが、リラックスタイムをお届け！

満タンタンタンタンブラー

ドリンク満タン、入りま～す！

ENEOSだけのオリジナルタンブラーでゴクゴク飲めば、

あなたもアクセル全開に！？

ハートに注入(ハート)Tシャツ

ハートにエネルギーチャージ中！？

とびきりレアなTシャツを着れば、

サービスステーションに行きたくなる！？

※ 景品の指定はできません。

■お財布にチャージ！コース

さまざまなスマホ決済サービスのポイントを自由にえらべるギフト「えらべるPay」を抽選でプレゼント。「えらべるPay」は二次元コード決済で利用できるポイントから、ECサイトで使えるギフトコードまで、幅広いラインナップを取り揃えています。本キャンペーンでは、5人に1人の確率で当選された方に最大10,000円相当*¹の「えらべるPay」を進呈いたします。物価高の中、お財布面の助けにもなる景品となっております。

【景品情報】

- 当選確率：「お財布にチャージ！コース」に応募した方の中から5人に1人- 当選ポイント：「えらべるPay」 最大10,000円相当*¹- 「えらべるPay」について：https://giftee.biz/eraberu_pay/

ENEOS公式アプリは「カーライフまるごと！みんなのアプリ」として、日常のカーライフをより便利に効率的にするために、燃費も、メンテも、お得情報も、まるごとサポートするプラットフォームです。またこの度、ENEOS公式アプリのお得なキャンペーン情報をまるごとお届けするキャンペーンページ「カーライフまるごとステーション」を新たに公開いたします。マイカー登録キャンペーンの他、様々なキャンペーン情報をお知らせいたしますのでぜひご注目ください。

カーライフまるごとステーション：https://eneos-ss.app/page/cp-tougou

フォロー＆引用ポストキャンペーンについて

ENEOS公式アプリの公式Xをフォローし、キャンペーン対象ポストを指定のハッシュタグをつけ引用ポストすることで、「ちょいBIG！タンクローリー型クッション」が5名様に当たるSNSキャンペーンを2025年9月16日（火）～9月30日（火）に実施いたします。ENEOSのタンクローリーがデザインされた、抱き枕にぴったりなサイズのクッションがリラックスタイムをお届けしてくれること間違いなし。ぜひ、ご参加ください。

【キャンペーン詳細】

- 開催期間 ：2025年9月16日（火）～2025年9月30日（火）- 参加方法 ：公式Xアカウント「ENEOS公式アプリ（@eneos_ssapp(https://x.com/eneos_ssapp)）」をフォローし対象ポストに＃ENEOSマイカー登録でエネルギーチャージをつけ引用ポストすることで応募完了- 当選賞品 ：ENEOSタンクローリー型クッション 5名様

ENEOS公式アプリについて

ENEOS公式アプリは、当社が提供する公式モバイルアプリです。給油アプリの中で累計ダウンロード数NO.1*²を誇り、日常のカーライフをより便利に、効率的にサポートする多機能プラットフォームです。

アプリ上に表示される二次元コードをSS店頭の端末にかざすことで、「いつもの給油設定」*³や二次元コード決済機能「モバイルEneKey」*⁴の利用が可能となります。

また、2025年2月より「マイカー登録機能」が新たに追加されました。車検証の二次元コードをカメラでスキャンするだけで、「マイカーページ」が自動作成され、車検証の情報に加えて各車両のカタログ情報も自動で取り込まれます。これにより、愛車の情報を一元管理できるようになり、燃費計算や車検時期の確認など、カーライフ全体をサポートする機能が充実しました。新機能の搭載により、従来の「給油アプリ」から、カーライフをまるごと支えるアプリへと進化し、今後も、より便利で楽しい機能を続々とリリースしていく予定です。本アプリをご使用いただくことで、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスを可能にする、ストレスフリーなカーライフの実現に貢献してまいります。

*1 選択された商品によって、1ポイントにつき1円相当とならない場合がございます。

また、交換レートを含む商品の内容は予告なく変更する場合がございます。

*² Sensor Tower, Inc.が提供するサービス調べ。 2025年8月末日時点における、

各社給油アプリの累計DL数にて比較（App Store/Google Play合算値）

*³ 油種（レギュラー・ハイオク・軽油）、給油量もしくは給油金額を予め設定頂けます。

*⁴ クレジットカードの紐づけ、もしくはキーホルダー型EneKeyの複数登録が必要です。

○アプリダウンロード

