「ペットシッターマッチングプラットフォーム」Fluv、サービス開始2ヶ月で成長率10倍達成！

Everiii & Partners International Co. Ltd

都市型ペットケアの新たな選択肢として注目を集める「Fluv（フラブ）」は、日本でのサービス開始からわずか2ヶ月で、ユーザー数が3,000人を突破し、初月比で成長率10倍を記録いたしました。

SNSを中心に“ペットシッターマッチングプラットフォーム“として話題となっており、ペットオーナーの利便性とペットシッターの柔軟な働き方を両立させた、革新的なマッチングサービスとして支持を集めています。

Fluvとは？ペットケアの新しいカタチ

・スマホ1つでペットシッターを簡単検索＆即予約

・電話やLINE不要、すべてアプリ内で完結

・地域・日程・料金・レビューで比較しやすい設計

・単一料金体系で、後からの追加費用なし

「従来の煩雑な手配が、数タップで完了するようになりました」

利用者からは「資格を持つシッターに安心して任せられ、丁寧なケアにも大満足」との声が多く寄せられています。

さらに、初回利用者の約８割がリピーターになるなど、継続利用が広がっています。

シッターにも選ばれる理由

・登録無料＆簡単、審査通過後すぐに活動可能

・従来比3倍も高時給を実現

・スケジュールは自由設定、空き時間を有効活用

「空いてる平日昼間だけ働けて、収入も上がりました」

ー 田中美和さん（28歳・フリーランスシッター）

飼い主レビューが続々

★★★★★ 「急なお願いでしたが、迅速な対応と細やかなケアに安心できました。予約から当日までアプリでスムーズに完結」

★★★★★ 「初めての利用でしたが、事前打ち合わせのおかげで不在時も安心。頼れるシッターを見つけられました」

日本のペットケア業界にDXの波を

Fluvは、電話やメール中心だった日本のペットケア業界にデジタルイノベーションをもたらします。

アプリひとつで安心・安全なペットシッター手配が可能になり、忙しい現代社会のニーズに応えます。

パートナー・投資家を募集中

Fluvは、以下の連携・協業を積極的に歓迎しております：

・ペット関連企業との業務提携

（ペットフード、保険、グッズ、動物病院、トリミングサロンなど）

・不動産・ホテル・旅行など、ペット事業に参入する企業との連携

（ペット可物件、宿泊施設、ペット旅などとのコラボレーション）

・個人ペットシッターの登録支援

・ 地方自治体・福祉団体との地域連携

・スタートアップ投資・資金調達のご相談

初回限定キャンペーン実施中

現在、初回20%OFFクーポンを配布中!

Fluvの使いやすさと、信頼できるシッター体験をぜひこの機会にお試しください。

Fluvについて

Fluv（フラブ）は、ペットオーナーと信頼できるペットシッターをつなぐ次世代型ペットケアプラットフォームです。

“ペットシッターマッチングプラットフォーム“として、簡単・安心・スマートなペットケアを全国に広げ、飼い主とシッター双方にとって理想的な体験を提供しています。