「ペットシッターマッチングプラットフォーム」Fluv、サービス開始2ヶ月で成長率10倍達成！
都市型ペットケアの新たな選択肢として注目を集める「Fluv（フラブ）」は、日本でのサービス開始からわずか2ヶ月で、ユーザー数が3,000人を突破し、初月比で成長率10倍を記録いたしました。
SNSを中心に“ペットシッターマッチングプラットフォーム“として話題となっており、ペットオーナーの利便性とペットシッターの柔軟な働き方を両立させた、革新的なマッチングサービスとして支持を集めています。
Fluvとは？ペットケアの新しいカタチ
・スマホ1つでペットシッターを簡単検索＆即予約
・電話やLINE不要、すべてアプリ内で完結
・地域・日程・料金・レビューで比較しやすい設計
・単一料金体系で、後からの追加費用なし
「従来の煩雑な手配が、数タップで完了するようになりました」
利用者からは「資格を持つシッターに安心して任せられ、丁寧なケアにも大満足」との声が多く寄せられています。
さらに、初回利用者の約８割がリピーターになるなど、継続利用が広がっています。
シッターにも選ばれる理由
・登録無料＆簡単、審査通過後すぐに活動可能
・従来比3倍も高時給を実現
・スケジュールは自由設定、空き時間を有効活用
「空いてる平日昼間だけ働けて、収入も上がりました」
ー 田中美和さん（28歳・フリーランスシッター）
飼い主レビューが続々
★★★★★ 「急なお願いでしたが、迅速な対応と細やかなケアに安心できました。予約から当日までアプリでスムーズに完結」
★★★★★ 「初めての利用でしたが、事前打ち合わせのおかげで不在時も安心。頼れるシッターを見つけられました」
日本のペットケア業界にDXの波を
Fluvは、電話やメール中心だった日本のペットケア業界にデジタルイノベーションをもたらします。
アプリひとつで安心・安全なペットシッター手配が可能になり、忙しい現代社会のニーズに応えます。
パートナー・投資家を募集中
Fluvは、以下の連携・協業を積極的に歓迎しております：
・ペット関連企業との業務提携
（ペットフード、保険、グッズ、動物病院、トリミングサロンなど）
・不動産・ホテル・旅行など、ペット事業に参入する企業との連携
（ペット可物件、宿泊施設、ペット旅などとのコラボレーション）
・個人ペットシッターの登録支援
・ 地方自治体・福祉団体との地域連携
・スタートアップ投資・資金調達のご相談
初回限定キャンペーン実施中
現在、初回20%OFFクーポンを配布中!
Fluvの使いやすさと、信頼できるシッター体験をぜひこの機会にお試しください。
Fluvについて
Fluv（フラブ）は、ペットオーナーと信頼できるペットシッターをつなぐ次世代型ペットケアプラットフォームです。
“ペットシッターマッチングプラットフォーム“として、簡単・安心・スマートなペットケアを全国に広げ、飼い主とシッター双方にとって理想的な体験を提供しています。