[ENCOMING for EDIFICE] 伝統と創造の間に生まれた、現代のワークジャケット

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」では、 ENCOMING「インカミング」別注PAINTERS JACKETを９月16日に発売。

２０世紀初頭の芸術家や職人たちがアトリエでの創作活動とともに纏っていたワークジャケット。

当時、創作過程で絵の具で汚れたジャケットを羽織って適当に外に出て行く、

その歴史的背景に着想を得て、2色の英国調のチェック柄と重厚なファブリックで仕立てた、特別な一着を製作しました。

シルエットは90年代のクラシックなディテールを踏襲しながらも、胸元をやや高めに設定。ラペルは小ぶりな6つボタンのダブル仕様。

大きめなフラップポケットに全体ステッチ部分は太番手をを使用し、ワーク的な解釈を採用。

バックにはサイズベントを施し、袖周りは本開き仕様と伝統的な佇まいに現代的な空気をまとわせた。



オンとオフの境界を軽やかに超え、都市の風景に自然と溶け込む。それでいて、どこか緊張感のある静けさをまとった存在感は、着る人の内面をも引き立てます。

今回のビジュアルには、テキスタイルデザイナー・ENZO氏の日常の一場面を切り取りました。

アトリエに差し込むやわらかな光、手に馴染んだ道具たち、ふとした休憩のひとときや、路地を歩く足取り。そのすべてに、静かで詩的なロマンが漂います。

伝統と創造、その狭間から生まれた一着を、ぜひ袖を通してご体感ください。

価格：\132,000 （税込み）

発売日：9月16日

発売店舗：EDIFICE（渋谷店、横浜店、ベイクルーズストア名古屋店、ルクア大阪店、オンランストア）

お問い合わせ先：EDIFICE横浜店 045-450-6838

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役CEO ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/