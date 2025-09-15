熊本県錦町の特産品を全国にアピール。産直アウルで錦町産の特集ページを公開。

レッドホースコーポレーション株式会社

地域創生を基幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社:東京都墨田区、取締役 執行役員（COO）：山田健介、以下「当社」）は、熊本県錦町（町長：森本完一、以下「錦町」）より「令和７年度オープンイノベーションによる開発商品等PR事業」を受託し、錦町産の農産物や加工品等を全国に発信する取り組みを行っています。

その販売チャンネルとして当社が運営する産直通販サービス「産直アウル」で錦町の特産品特集を公開し、同特集内の企画として期間限定で「対象商品の送料無料」キャンペーンを2025年9月16日（火）0:00より開始します。

当社では、「商品開発が地域を元気にするきっかけになれば」との想いから、自治体や地域の事業者と一体となって、新しい地場産品の開発に取り組んでいます。昨年度は錦町と新商品開発事業に取り組み、さらに本年度は開発した商品や錦町の様々な特産品を全国に広く認知を図り、販売につなげていきます。

昨年度は錦町の新しい地場産品開発に取り組む。

当社は昨年度、錦町と『令和6年度オープンイノベーションによる新商品開発事業(https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/kiji003910/index.html)』における専門家として契約を締結し、エントリーされた地域の事業者とともに約半年間に渡り、錦町の新しい名産品の開発に取り組みました。本事業では錦町産の緑茶やお米を中心にスイーツやパンなど当初開発を予定していた5アイテムを大幅に超える18アイテムを開発しました。今年2月に行った福岡でのテスト販売では多くの方に錦町の新しい商品を試食・販売し、食を通じて錦町について知ってもらうことができ、錦町に興味を持っていただくことができました。

今年度は、開発した商品の他、錦町の特産品を全国にアピール。第1弾として、特集ページを公開、9月16日からは送料無料キャンペーンを開催。

当社は、昨年度開発した各アイテムの他、錦町の特産品を全国にアピールし、販売を進めていくべく、錦町と「令和７年度オープンイノベーションによる開発商品等PR事業」を受託しました。約1年間をかけて、主に首都圏の催事やイベントなどで錦町の特産品をアピールし、認知を広げていきます。

その第1弾として、当社が運営する農林畜水産物の産直サービス「産直アウル(https://owl-food.com/)」内に錦町の特集ページを9月1日（月）に公開しました。特集ページの公開に先立ち、8月8日（金）に、錦町の生産者や事業者を対象に説明会を開催しました。当日は8名が参加いただき、全体説明の後、それぞれに個別相談を行いました。登録に関する具体的な手順の質問や、販売チャネルを広げる1つとして産直アウルを活用したいなど、参加者全員が熱心にご質問いただきました。すでに登録いただいている事業者もおり、今後も広げていく予定です。

さらに、9月16日（火）0:00から、送料無料キャンペーンを開始します。キャンペーン開始時には約70アイテムが対象ですが、今後、旬の商品なども掲載されていく予定です。この機会に錦町の特産品をぜひお試しください。

■特集ページ概要

錦町の特産品を活かした加工品と、生産者が手がけた旬の生鮮品を特集。錦町ならではの味と想いが詰まった“とっておき”を、ぜひこの機会にご堪能ください。

特集ページURL：https://owl-food.com/features/nishikimachi

■送料無料キャンペーン概要

販売期間：2025年9月16日（火）0:00～2026年2月8日（日）23:59まで

対象商品はこちら(https://owl-food.com/features/nishikimachi#products)から

※＜2026/2/8(日) 23時59分までのご注文分＞が送料無料の対象となります。

※本キャンペーンは対象商品のみが送料割引の対象です。

※決済時に送料無料が自動適用されます。

※キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■主な対象商品

・本キャンペーン期間中は対象商品を送料無料でお届けします。

・期間外のご注文については、表示の価格に加え、別途送料・クール便料金がかかります。

錦町産米粉緑茶パン6種セット

2,640円

錦町産の米粉と緑茶の風味を存分に楽しめる、和洋折衷の6種セットです。

丸パン1個、シフォンケーキ1個、カヌレ1個、ベーグル1個、あんぱん1個、ミニフランス1個

https://owl-food.com/products/82351

清流球磨梨・新興 5kg箱(5～14個入り)

3,800円

厳しい寒暖差を耐え抜いた果汁たっぷりな梨♪

昨年のネット販売では売り上げナンバーワン！

甘さとさわやかな酸味が調和する、果汁の多い梨。

https://owl-food.com/products/67393

あきづき ５玉入り 2箱 5kg以上 (農カード付き)

5,800円

酸味と甘みのバランスも最高で、しっかりとしたシャキシャキ感もある非常にバランス良く人気のあるあきづき梨です。

https://owl-food.com/products/50917

かんたんごはん（アルファ化米） わかめごはん 5個セット

1,950円

熊本県錦町産「森のくまさん」の甘みと、香り豊かなわかめを合わせたアルファ化米。わかめには、災害時に不足しがちな食物繊維が含まれており、栄養面でのサポートも期待できます。ほんのり磯の香りが食欲を引き立て、お子さまから大人まで食べやすい味わい。非常食としてはもちろん、普段の軽食やアウトドアでも便利にお使いいただけます。

https://owl-food.com/products/82460

【熊本県産】地蜂蜜 非加熱・無添加高濃度日本みつばち蜂蜜150g

2,580円

毎年わずかしか採れない、希少価値の高い地蜂(日本蜜蜂)のはちみつ。巣箱を熊本県の大自然の中に設置し、採蜜時期を通常よりも遅い時期にずらす事により、高濃度でクリーミーなはちみつに仕上がりました。遠心分離機を使わず搾らずゆっくり垂らして抽出した濃いはちみつは非加熱・無添加。コクがありながらもすっきりした後味で食べやすいと愛用者も多いです。

https://owl-food.com/products/194

球磨の恵みヨーグルト（加糖）2Kg

1,450円

人吉球磨の生乳だけで作りました。ガゼイ菌が生きたまま腸に届き腸内環境もサポート。最初はしっかり、もっちりヨーグルト。最後はまぜてとろ～りまろやか食感。生乳たっぷりの濃厚な味わいがおすすめです。

https://owl-food.com/products/81949

■産直アウル：サービス概要

産直アウルは、市場を通さず生産者と購入者をダイレクトでつなぐことで日本各地の食材を売買することができる産地直送のWebマーケットです。野菜や果物、肉、魚介類、米などの食材をはじめ花・植物、ペットフードに至るまで17の豊富なカテゴリを取り揃えています。品種での検索機能により、食材ごとの好みの品種やまだ知らない新しい食材に出会うこともできます。

地域資源を活かした商品開発で地域の活性化へ。

当社は、ふるさと納税のサポート業務に加え、地域の特性を活かした課題解決型の商品開発を行っています。現在、全国50以上の自治体と連携し、100アイテム以上の商品を開発しています。

地域資源を活かした新しい地場産品の開発だけでなく、地域のブランド化や販路開拓の支援も行い、地域の活性化に貢献しています。地元の生産者の原材料を活用した商品づくりや、地域の事業者とのコラボレーションを通じて、地域ならではの"物語"を生み出し、事業者の活動の活性化や地域ブランドの強化を支援しています。

地域のヒト・モノを巻き込んだ商品開発によって、地域を象徴する商品を生み出し、人々のやる気を引き出すことで、生産者の増加や地域の食文化の保護にも貢献できると考えています。新しい地場産品の開発を通じて、地域のにぎわいを生み出し、町を元気にするきっかけをつくることを目指し、商品開発部メンバー一同、誇りを持って取り組んでいます。

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：取締役 執行役員（COO） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp