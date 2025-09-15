【本日発行】フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』9月15日号の表紙・巻頭特集は「大同生命SV.LEAGUE」＆「超特急」！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』2025.09.15号を、9月15日(月・祝)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。

ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテイメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーです。

『月刊ローチケ』の表紙は、日本が世界に誇るバレーボールの集大成である「大同生命SV.LEAGUE」、そして『月刊HMV&BOOKS』の表紙には、9人組メインダンサー&バックボーカルグループ「超特急」が登場！

そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

ぜひお近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。

【今月のおすすめコンテンツ】

●大同生命SV.LEAGUE

2024年10月に誕生した、日本バレーボール界の新たなトップリーグ「大同生命SV.LEAGUE」。国内トッププレイヤーに加え、世界各国のスター選手も集結し、「次の世界標準」を創り出す。女子14チーム、男子10チームが参戦し、2026年5月までの約8ヶ月間、全国各地で毎週末に白熱の試合が開催される。スピードとパワーがぶつかるダイナミックなプレー、巧みな戦術、そして会場全体を巻き込む華やかな演出。その見どころを紹介します。

●超特急

9人組メインダンサー&バックボーカルグループ超特急の22ndシングル「NINE LIVES」が9月24日(水)に発売される。5月にリリースしたEP「Why don't you 超特急？」では、主要音楽ランキングにて４冠を達成。その知名度を一気にお茶の間にまで拡大し、とどまるところなく加速する超特急。そんな彼らの22枚目となる最新シングル「NINE LIVES」は、完全生産限定盤に加え、初回限定のメンバーソロ盤も登場するなど、多彩なラインナップに注目です！

●本誌独占インタビュー

・Gero

今年2月にロックアニソンシンガーのGeroさんが挑んだ初の日本武道館公演『さようなら、武道館』。1万3,000人を魅了した舞台裏には、「絶対に失敗したくない」という強い想いと入念な準備がありました。彼が「最高の遊び場」と表現するライブへの想いや、今秋からスタートする年またぎの全国ホールツアーについて語っていただきました。

・ポルカドットスティングレイ

結成10周年を迎えた4人組バンド、ポルカドットスティングレイ。雫さんは「無我夢中」と自身の活動を振り返り、現在はフルアルバム『逆鱗』制作の真っ只中。「死ぬほど自信がある」と語る新曲群をいち早く体感できる全国ツアー『逆鱗』は10月からスタート。攻めのモード全開で臨む今の心境を明かしたインタビューです。

・飯田佳奈子（『ぷしゅソングフェス2025』）【撮りおろし】

0～2歳児向け番組「シナぷしゅ」を手がける統括プロデューサーの飯田佳奈子さんは「決めつけない番組づくり」を大切にしていると語ります。赤ちゃん言葉で話しかけるようなものづくりはせず、多方面の音楽や芸術を取り入れる姿勢は番組の核。番組スタッフがステージを手がける『ぷしゅソングフェス 2025』では観るだけでなく体験できる空間を目指すという、その想いを伺いました。

・飯田仁一郎＆瀬藤育（『ボロフェスタ』）【撮りおろし】

主催者とボランティアスタッフが一体となって設営から運営までを行うDIYフェスの草分け『ボロフェスタ』。今年は「人生で一度は行ってみたいフェス」を掲げ、京都KBSホールとCLUB METROで開催。「ボロフェスタは出会いがあるフェス」と語る飯田仁一郎さんと瀬藤育さんに、ブッキングの裏側やフェスの原点についてお話を伺いました。

・Hilcrhyme

昨年メジャーデビュー15周年を迎え、さらにアップデートし続けるHilcrhyme。MCのTOCさんは「どの時代でも人に恵まれていた」と語ります。アルバム『24/7 LOVE』を携えたツアーに続き、2025年5月には東京・大阪でアンコール公演を開催し、さらに11月からは全国ツアー『Moments』もスタート。挑戦と革新を掲げるHilcrhymeの熱意を届けるインタビューです。

・倉木麻衣

デビュー25周年を経ても走り続ける倉木麻衣さん。昨年のサンシャイン水族館での歌唱やアジア公演を振り返り「挑戦したことのないことや新たなライブプロジェクトを通して成長できることが楽しみ」と語ってくれました。11月から開催する全国ツアー『Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素～What a wonderful world～』に向けては、自然体で平和を届けたいという想いを伺いました。

・Sakurashimeji【撮りおろし】

ギターデュオSakurashimejiが、来年2026年2月15日(日)にLINE CUBE SHIBUYAで6年越しのリベンジ公演を開催します。インタビューでは、2020年の3月にライブが中止になった時の心境やライブへの想い、過去の曲をリアレンジして6月に発表した『Sakurashimeji Classics vol.2』や、10月22日(水)にリリースする4thアルバム『唄うこと、謳うこと』の制作で感じた事などをお話しいただきました。

・安野希世乃

声優・歌手として活躍する安野希世乃さん。最新ミニアルバム『雨が、やむまで。』では、堂島孝平さんの全面プロデュースで彼女の声の魅力が最大限に引き出され、昭和歌謡風からブリティッシュな香りまで幅広い楽曲を収録。12月からのライブハウスツアーへの期待も高まるアルバムの各楽曲について、注目のポイントなどを語っていただきました。

・CLAN QUEEN

アートロックを標榜する新世代ユニットCLAN QUEEN。2ndアルバム『NEBULA』のリリースと夏のツアーを経て、11月と12月に2マンライブ『MIRAGRAM』の開催が決定。THE ORAL CIGARETTES 、yamaを迎え、自分との対話をテーマにした深い表現に挑みます。アルバムと夏のツアーで得たことやライブへの意気込みを語っていただきました。

・Another Diary【撮りおろし】

今年3月に始動したガールズバンドAnother Diary。Ba.&Vo.のYUNAさん、Gt.のCOCOさん、Dr.のGOMIさんの3人に、全く異なるルーツを持ちながら、まるで魔法にかけられたように引き寄せられたというバンド結成までの経緯や11月25日(火)の京都公演を皮切りにスタートする初の全国ツアー『Enchanted』に向けての今の想いを語っていただきました。

・伊東たけし＆エリック・ミヤシロ＆鳥山雄司（『JAZZ-FUSION SUMMIT 2025』）

ジャズ・フュージョンの歴史を一夜で体感できるコンサート『JAZZ-FUSION SUMMIT 2025』が今年も開催されます。1970年代の日本に一大ブームを巻き起こし、半世紀を超えて進化し続けるフュージョンの魅力を、伊東たけしさん、エリック・ミヤシロさん、鳥山雄司さんにお話しいただきました。

・いのうえひでのり＆中島かずき（劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』）【撮りおろし】

劇団☆新感線45周年の秋冬公演は『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』。"いのうえ歌舞伎"と"チャンピオンまつり"を冠する史上初の舞台について、お馴染みの劇団員から客演まで豪華な顔ぶれとなる出演者の魅力などをはじめ、いのうえひでのりさんと中島かずきさんに色々とお話しをお伺いしました。

・森田剛（パルコ・プロデュース 2025 『ヴォイツェック』）

9月23日(火・祝)より上演されるパルコ・プロデュース舞台『ヴォイツェック』の主演・森田剛さんに自身が演じるヴォイツェックという役への共感や個性的な面々が揃う共演者の方々についてお話しいただきました。

・戸塚純貴（竹生企画第四弾『マイクロバスと安定』）【撮りおろし】

竹中直人×生瀬勝久による竹生企画の第四弾『マイクロバスと安定』。倉持裕 脚本・演出の地球滅亡を背景に描く人間模様で、11月8日(土)から11月30日(日)まで下北沢・本多劇場にて上演されます。初出演となる戸塚純貴さんに「尊敬する生瀬さんと舞台を作るのは念願だった」という出演が決まった時のお気持ちや作品への想いなどをお伺いしました。

・橋本淳（『ここが海』）

加藤拓也作・演出『ここが海』に挑む、舞台・映画・ドラマで幅広く活躍する橋本淳さん。ワークショップを経て稽古に臨んでいるという橋本さんに、本作品への意気込みや繊細なテーマに真摯に向き合う姿勢などをお伺いしました。

・堀越涼＆渡部豪太＆松島庄汰＆木崎ゆりあ（舞台『近松心中物語』）【撮りおろし】

舞台『近松心中物語』の演出を手がけるあやめ十八番主宰・堀越涼さんと出演の渡部豪太さん＆松島庄汰さん＆木崎ゆりあさんに、古典と現代をクロスオーバーさせるという今作への意気込みをお話しいただきました。

・山崎大輝＆猪野広樹（『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-）【撮りおろし】

10周年を迎えた『あんさんぶるスターズ！』舞台化シリーズ最新作に、ユニット「Valkyrie」が7年ぶりに登場！再びの共演となる斎宮宗役の山崎大輝さんと影片みか役の猪野広樹さんに、7年ぶりとなる今作への意気込みや、役や作品への向き合い方などをお話しいただきました。

・横山賀三（ミュージカル『PandoraHearts』）

「原作ファンにも、初めての方にも好きになってもらえるよう責任感を持って挑みたい」

望月淳の人気漫画『PandoraHearts』が初のミュージカル化。主人公オズ役を演じる横山賀三さんに今作に向けての意気込みをお伺いしました。

・二階堂高嗣

話題作が矢継ぎ早に配信されている縦型ショートドラマ。『make up xxx ～美しきサレ妻メイクの逆襲～』でKis-My-Ft2の二階堂高嗣さんが挑むのは、不倫するモラハラ夫・藤川悠馬。「今まで全く知らなかった世界なので、面白い作品になりそうだな」という第一印象から、"サレ妻"役を演じるレインボーの池田直人さんとの関係性まで、お話を伺いました。

・Lawson Ticket Xone（5CG＆wqtagashi＆Right＆こんちゃん）【撮りおろし】

今、若者に絶大的な人気を誇るeスポーツ。中でも世界中で多くのファンが注目している競技タイトルのひとつが『Apex Legends （エーペックスレジェンズ）』。そんなApexの競技シーンに参戦が決まった、新チーム「Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）」から、5CG（むつき）選手、wqtagashi（わたがし）選手、Right（らいと）選手、こんちゃんコーチに、選手になったきっかけやお互いの印象などたっぷり取材しました。

●好評連載！

・三鷹の森ジブリ美術館

・ジブリパーク

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

▶『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』編集部 公式SNSアカウント

― 公式Instagram（@le_gekkan(https://www.instagram.com/le_gekkan/)）

― 公式X（@le_gekkan(https://x.com/le_gekkan)）

▶『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』9月15日号について詳しくはこちらから

https://l-tike.com/loppi/

『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』

全国のローソン、ミニストップ、HMV等で毎月15日より順次無料配布しています。

数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

▶店舗検索はこちらから

・ローソン／ナチュラルローソン／ミニストップ(https://l-tike.com/guide/store.html)

・HMV&BOOKS／HMV／HMV record shop(https://www.hmv.co.jp/store/list/)