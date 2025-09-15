「にゃんこ大戦争」1億1000万ダウンロード突破記念イベント第1弾開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）が提供するスマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」がシリーズ累計1億1000万ダウンロードを突破いたしました。これを記念して、期間限定記念イベント第1弾を2025年9月15日（月）11:00より開始いたしました。

記念イベント開催期間（予定）

2025年9月15日（月）11:00 ～ 10月3日（金）10:59

イベント内容一覧

・最大レアチケ5枚＆にゃんチケ5枚が手に入る！記念ログインスタンプ開催！

・9つ全てのミッションクリアでレアチケットが手に入る！限定ミッション登場！

・クリアで毎日ネコカン20個をゲットできる「バースデープレゼント！」ステージ開催！

・クリアでイベントガチャチケット「伝説のきらめき」がゲットできる「1億1000万ダウンロード記念 セレブレーション！」ステージ開催！

・高難易度ステージ「大花火大会開催！」登場！クリアでキャッツアイがゲットできるチャンス！

・Nintendo Switch版「ふたりで！にゃんこ大戦争」コラボステージが復刻！採点報酬も復活！

・驚異的な難易度を誇る地獄のステージ登場！？「極ムズカーニバル！」1&2&3開催！

・クリアで経験値最大3000万ゲット！「月イベントオールスターズ スター大集合大感謝祭！」開催！

・「月イベントオールスターズ」ステージ開催！ステージクリアで大量経験値ゲットのチャンス！

・マタタビステージが超大集合！「超マタタビ！フェスティバル！！」開催！

・大量の経験値ゲットのチャンス！「超ゲリ経験値スペシャル」開催！

・にゃんこ砲の開発素材がドロップするイベントステージ登場！「ゲリラ発掘祭」開催！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認下さい。

超激レア＆伝説レア出現率2倍キャンペーン開催！

期間限定でレアガチャの超激レア＆伝説レアの出現率が2倍になる大チャンス！

この機会に欲しかったキャラをゲットしてくださいね。

超激レア＆伝説レア出現率2倍キャンペーン開催期間（予定）

2025年9月15日（月）11:00 ～ 9月22日（月）10:59

『にゃんこ大戦争』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/639_1_4c2af708f64baaff3e40ce0eb8fda71a.jpg?v=202509151126 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

