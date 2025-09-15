À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥æー¥³ー¥×¤ÎÂðÇÛ¤Ë¤ÆÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¤ò³«»Ï
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎÉÉÊ·×²è¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¶¿å ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥æー¥³ー¥×¡ÊËÜÉô¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¿ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹ áÄ¶ñ¡¡¿°ì¡¿°Ê²¼¡¢¥æー¥³ー¥×¡Ë¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æー¥³ー¥×¤ÎÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÀìÍÑ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢9·î22Æü¤«¤éÃíÊ¸²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥æー¥³ー¥×¤¬¾¦ÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢»³Íü¸©¤Î3¸©¤ÎÂðÇÛÁÈ¹ç°÷Ìó50Ëü¿Í¤¬Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥æー¥³ー¥×¤Îºß¸Ë·¿ÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é*¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÊ¸¸åÍâ½µ¤Ë¤ÏÇÛÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
* ¾¦ÉÊ¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ´É¤¹¤ëÁÒ¸Ëµ¡Ç½¡£
¢£Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ç³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢¡Ö´¶¤¸ÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤ÇÀ¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¤Ï2018Ç¯6·î¤Ë¥³ー¥×¤³¤¦¤Ù¤è¤ê³«»Ï°Ê¹ß¡¢¶¡µëÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥æー¥³ー¥×¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¤Ë¤è¤ê¡¢7ÃÏ°èÌÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢¥æー¥³ー¥×¤Î3¸©¤ÎÃÏ°è¤Ë¾¦ÉÊ¶¡µë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö³ºÃÏ°è¤ÎÃæ»³´ÖÃÏ°è¤Ê¤É¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤âÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊÄó¶¡¡¢À¸³è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥æー¥³ー¥×¤Ï¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿·µ¬¥æー¥¶ーÁØ¤Î³ÍÆÀ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³è¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÌó70¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇäÍ½Äê¡¢º£¸å¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç
¡¡¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ä·¤²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥ª¥ëÎà¤äÄ´Íý¾®Êª¤Ê¤É¡¢Ìó70¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ç¤Ê¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¾¦ÉÊ