9月末まで期間延長！“手作りブライダルリング”で叶える特別な秋。来店特典＆成約プレゼント付きフェア特別延長｜大人の手作り結婚指輪・婚約指輪”をお探しなら『工房Smith札幌』へ
株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する手作り結婚指輪・婚約指輪専門店『工房Smith札幌本店』は、ご好評をいただいているオータムブライダルフェアを、2025年9月30日（火）まで延長開催いたします。
ブライダルフェア概要
『工房Smith札幌本店』ブライダルフェアでは、結婚・婚約を控えたカップルのお二人を応援する多彩な特典をご用意しております。世界に一つだけのリングをご自身の手でお作りいただけるだけでなく、期間限定の特典やプレゼント、割引サービスを通じて、よりお得に理想の指輪をご準備いただけます。
開催期間: 2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）
対象コース: 結婚指輪／婚約指輪／結婚・婚約指輪3本セット
対象店舗: 工房Smith札幌本店
特典内容
〈ご来店特典〉
期間中にご来店いただいたカップルには、もれなくAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント！
ご予約の際は【店頭見学・店頭見積もり】のコースをお選びいただき、備考欄に「ブライダルフェア参加希望」とご記入ください。
〈ご成約特典〉
さらに、期間中のご来店から2週間以内のご成約で、以下のいずれかの豪華特典をプレゼントいたします。
１.合計金額60万円以上のご成約で ダイヤモンド最大10万円分プレゼント！
２.結婚指輪・婚約指輪3本制作のご成約（合計60万円以上）で 結婚指輪の貴金属代15％OFFに加え、婚約指輪は貴金属代＋ダイヤモンドも含め15%OFF！または30万円相当の「2人で作るダイヤモンド」制作権をプレゼント！
「2人で作るダイヤモンド」って何？
ダイヤモンドは炭素でできています。この「2人で作るダイヤモンド」は、お客様からお預かりした大切な思い出の品（燃やすと炭素になるもの）を炭素化し、それを元に人工的にダイヤモンドを生成する、特別なオプションです。
例えば、お二人が誓いの言葉を書き記した手紙や、共に過ごした大切なペットの遺骨などをダイヤモンドにすることができます。世界に一つだけの、お二人だけの物語が詰まったダイヤモンドとして、婚約指輪や結婚指輪にセッティングすれば、いつでもその絆を感じることができます。
通常は30万円相当のオプションとしてご提供していますが、今回のブライダルフェア期間中、「結婚指輪・婚約指輪3本制作」をご成約（合計60万円以上）いただいたお客様には、この「2人で作るダイヤモンド」制作権をプレゼントいたします。※別途石留料がかかります
お二人の愛の証として、形として残る「2人で作るダイヤモンド」は、他にはない感動とサプライズを提供します。この特別な機会に、ぜひご検討ください。
工房Smith札幌について
工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。
手作りベビーリングも制作可能
赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。
ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。
＜札幌本店＞
手作り結婚指輪・婚約指輪専門店
住所
〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西10丁目1番
オエノン北海道 BLD1F
営業時間
10:00～19:00
（レイトコース 19:00～22:00）
ご予約
完全ご予約制です。
以下フォームにてご予約ください。
アクセス
地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分
「駐車場料金補助あり(ご制作のお客様限定)」
＜京王プラザホテル札幌＞
手作りペアリング専門店
住所
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5西7-2-1
京王プラザホテル札幌 1F
営業時間
9:30～19:00
（レイトコース 18:30～21:30）
ご予約
完全ご予約制です。
以下フォームにてご予約ください。
アクセス
JR「札幌」駅から徒歩5分
■会社概要
会社名
株式会社 一宝
所在地
〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西10丁目1番
オエノン北海道 BLD1F
創設
2009年4月1日
