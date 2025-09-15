アパマンショップの公式キャラ「ハニちゃん」、初の誕生日を記念したグッズ総選挙 第二弾を開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のApaman Network株式会社（以下、当社）（東京都千代田区、本社：APAMAN株式会社の連結子会社、代表取締役社長：山崎 戒）は、公式キャラクター「ハニちゃん」のファーストバースデー（10月6日誕生日）を記念し、ファン投票で商品化を決める参加型企画「ハニちゃん グッズ総選挙」第二弾を実施します。投票は2025年9月15日（月）～9月21日（日）。期間初日の敬老の日に合わせ、“ありがとう”の気持ちを贈れるデザイン提案を呼びかけ、家族三世代で楽しめる参加体験を提案します。

ハニちゃんグッズ総選挙 第二弾スタート！

目的・背景

「住まい探しを、もっとやさしく、もっと楽しく。」を掲げる当社では、公式キャラクターべあ～君とハニちゃんを軸に、SNS・イベント・グッズを通じてファンとの共創を推進しています。2025年4月14日に誕生したハニちゃんの“はじめての誕生日イヤー”を機に、ファンの声から商品化する取り組みを拡大。家族で集まる機会が増える敬老の日に合わせ、“ありがとう”を手渡せる推しグッズづくりをめざします。

ハニちゃん揺れるアクリルスタンド :https://cstxog.metabadgenft.com/vote-top?id=441投票期間 第二弾 9月15日～9月21日

■「投票で決まる」第二弾 揺れるアクリルスタンド

今回の「総選挙」は、投票期間を3回に分けて実施する形式で、第二弾の投票期間は9月15日（月）から21日（日）までです。※第二弾は、揺れるアクリルスタンドです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/153_1_2f911b78fcd9a652a1f7a56f395f7945.jpg?v=202509151055 ]ハニちゃん揺れるアクリルスタンド３種類のデザイン

SNS（X・Instagram・Facebook）投票結果シェア例

投稿例

ハニちゃんグッズ総選挙、完了！

（ここにおじいちゃんやおばあちゃんに、伝えたい一言などを自由に書き込んでください！）みんなもやってみてね！

総選挙結果は、９月22日（月）に公開！！

デザイン決定「お花畑のハニちゃん」第一弾 トートバックデザイン決定

1位：お花畑のハニちゃん … 34.8%

2位：お祝いハニちゃん … 33.3%

3位：花束を抱えたハニちゃん … 31.8%

僅差の拮抗で、デザインへの支持が三分。家族や友人と“どれを贈る？”と語り合う行為自体が参加体験になっている点が特徴的でした。

やさしい笑顔を毎日に。

ハニちゃんと一緒にバースデーお祝い

ナチュラルな生成り生地、A4サイズもすっぽり入る大きめサイズだから、通学・通勤はもちろん、お買い物やお出かけにも大活躍。

しっかりした生地感で、サブバッグにもメインバッグにも使える優れものです。

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

