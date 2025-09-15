【9月15日(月・祝)14:30～】アーバンギャルドpresents 鬱フェス2025 メインステージ ニコ生独占生中継が決定

株式会社ドワンゴ

十二年目となる今年も開催が決定した、アーバンギャルド主催「鬱フェス2025」が9月15日(月・祝）にCLUB CITTA'で行われる。

このイベントのメインステージをニコニコ生放送で生中継が決定！

番組情報

【番組名】

アーバンギャルドpresents 鬱フェス2025 メインステージ ニコ生独占生中継

【放送日時】

2025/9/15(月・祝) 14:30 放送開始

【番組ページ】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv348669824

※メインステージのみの配信となります。

※POLISICS、ヒトリエの配信はございません。

※神聖かまってちゃんのアーカイブ配信はございません。

※アーカイブ編集の為、アーカイブ公開まで少々お時間を頂戴いたします。

予めご了承いただけますようお願いいたします。



※各アーティストのライブ後半はプレミアム会員限定配信となります。全編をお楽しみになりたい方はプレミアム会員へのご登録をお願い致します。