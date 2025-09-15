藤森慎吾が芸人界隈から“モテすぎる芸能人”を実名告白！アン ミカ、浮気された過去をもつ美人看護師の選択を絶賛「男運、女運っていうけど…」｜『ガールオアレディ シーズン2』第4話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第4話を2025年9月14日（日）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しております。

■恋リア出身・年収1,500万円のジム経営者、他の女性に目移りした結果無念の脱落…

2025年9月14日（日）夜9時配信の第4話では、男性が“朝まで一緒に過ごしたい女性”を選ぶ「お泊まりデート」の全貌が明らかになりました。年収1,500万円を誇るジム経営者・レンは、これまでペアリング作りや結婚をテーマにした会話を交わしてきた美容看護師・アズサではなく、ガールチームの会社経営者・モエミを選択。この展開にスタジオの若槻千夏さんは「いやいやいや！なんで今モエミに行くの？」と激しくツッコミを入れました。レンはその理由について「前日、アズサに『安心して寝て』と言われて、他の人を本当に見てもいいんだと思った。プラスに捉えてくれているんじゃないか、信頼関係は作ってきたつもり」と説明。しかしアズサは「『安心してね』とは言ったけど、私とデートを2日間もしてわからんのかなって。朝までとかいやじゃない？ショックでした」と胸の内を明かしました。

次の日、アズサは一緒に共同生活をしたい男性として薬剤師で化粧品のプロデュースを手掛けるタカを選択。一方、「ABEMA」の恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason4』にも出演したレンはアズサのみならず他の女性メンバーから選ばれることはなく、第4話で脱落になりました。アズサはレンを選択しなかったことについて「朝まで過ごすのに違う子を選んでるってことは自分の中でなんか違うなって思っちゃって。仕方ないし自分がした選択に対してそれを正解にするのは自分やし」と前を向きました。

■アン ミカ、浮気された過去をもつ美人看護師の選択を絶賛「男運、女運っていうけど…」

その後のスタジオトークでアン ミカさんは、過去の浮気がトラウマだと明かしていたアズサについて「今までダメンズで苦労されたけど、今回は許さなかった。恋愛って男運が悪い、女運が悪いっていうけど、自分が選んだ結果であって、（ダメな部分を）許したということになるから。今回女性陣は、見事に成長して乗り越えている」と絶賛しました。

■藤森慎吾が芸人界隈から“モテすぎる芸能人”を実名告白

さらにスタジオではモエミがトシヒコ、ノリヤス、タカ、レンと4名の男性から恋の矢印を向けられるという驚異のモテっぷりを発揮していることから、藤森さんが「みなさんの周りにも『この人モテすぎだな』っていう人いますか？」と質問。さらに藤森さんは「芸人界隈だと森香澄さんがめちゃくちゃ人気。バラエティでも芸人との距離感が近くて、好きな人が多い」と実名で告白。さらに、アン ミカさんは「個人的に芸能界で結構聞いた名前が藤森くんでしたね」「透明感がある、色白、会話上手、ユーモアがあるとかでモテ男やなあって思ったなあ」とぶっちゃけ。このことを聞いた藤森さんは照れた様子で「ありがとうございます、何も気の利いたことが言えません！」と口にしました。

また第4話では、ガールメンバー4名、レディメンバー4名、男性メンバー5名が同じ家で共同生活をスタート。恋の矢印が入り乱れるなか、男性がガールとレディを1人ずつ誘い、1泊2日のトライアングル旅行に出かけることも明らかになりました。初回に指名されたのはフェンシングコーチ・ケンタ。果たして彼が選んだ女性メンバーは…？『ガールオアレディ シーズン2』第4話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』 概要

第4話放送日時：2025年9月14日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第4話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p4(https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p4)

第5話放送日時：2025年9月21日（日）よる9時

第5話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv5QBSRHs2Sb(https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv5QBSRHs2Sb)

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

主題歌：iri 『CUBE』

8月20日（水）配信開始 https://iri.lnk.to/CUBE

Pre-Add/Pre-Save http://iri.lnk.to/uhzzT9