学生時代“5軍”から20社にスカウト！俳優・新田真剣佑似のイケメンタクシー運転手乗客からの大胆アプローチに困惑「家寄って行かない？と誘われた」｜『ななにー 地下ABEMA』#87

「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月14日（日）夜8時より、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#87を放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

#87は、人気企画『スターに似すぎで話題のマスクイケメン&マスク美女大集合 SP』第3弾をお届け。スタジオには俳優・新田真剣佑さんに似ていると話題の榊󠄀原伸悟さんが登場。榊󠄀原さんは、たった4秒間の街を歩く動画を投稿しただけで「新田真剣佑に似てる！」とSNSで拡散され、一躍注目を浴びました。登場早々、普段はタクシードライバーの仕事をしていることが明かされると、スタジオはざわつきます。同僚からは「お客さんから会社にファンレターが届いた」「助手席に乗って顔を見たいと言われる」「中には太ももを触ってくるお客さんもいる」と衝撃エピソードが次々と披露されました。さらに榊󠄀原さんからはさらなる驚きのエピソードが…。「新宿から綾瀬まで乗せたお客さんに『ここ私の家なんだけど、寄っていかない？』と誘われたこともありました。さすがに断りました」と勤務中の出来事を告白しスタジオは騒然に。草磲さんが「それだけモテたらスカウトされたりしないですか？」と尋ねると、榊󠄀原さんは「愛知と東京で合わせて20社ほどスカウトを受けました。モデルのお誘いがあれば挑戦してみたい」とコメント。一方で学生時代は全くモテなかったそうで、学生時代の写真が公開されると、そのあまりの変貌ぶりに香取さんが「なんでこうなれたの？」と質問。榊󠄀原さんは「高校を卒業して美容専門学校に進学したとき、周りは1軍ばかりで自分は完全に5軍でした」「『目元が真剣佑に似てない？』と言われてから寄せるようになったら1か月で彼女ができた」と答えると、草磲さんが「人間は貯金より見た目だ！」とコメントし、スタジオは大盛り上がりとなりました。

いよいよ草磲さんの「マスクオープン！」の掛け声で榊󠄀原さんがマスクを外すと、スタジオからは「おー！似てる！」と歓声があがり、草磲さんは「今日もバズってますよ！この仕上がり！」と絶賛。香取さんも「この感じでタクシー乗ったらいるんだよ？」と驚いた様子でコメントし、スタジオを沸かせました。

ほかにも、佐々木希さんに激似の会社員や、King & Prince・高橋海人さんに似ていると話題の美容師、北川景子さん似のインフルエンサーらマスク姿が超人気芸能人に似ていると話題の美男美女がマスクの下の素顔を公開し、スタジオを大いに沸かせた『ななにー 地下ABEMA』#87は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中です。

次週9月21日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#88は、『普通の仕事をしているのにSNSで大バズり！かっこいい＆かわいい人大集合！意外な素顔を大公開しちゃうぞSP』と題し、SNSで話題を集める6名のゲストが登場。かわいすぎるラーメン店員、かっこよすぎる指揮者、かっこいいと評判の保育士など、普段は身近な仕事に就きながらも大注目を浴びるゲストの意外な素顔に迫ります。さらに、かわいすぎる卓球ガールとななにーメンバーが本気の卓球対決！香取さんがまさかの大苦戦を強いられる場面も！？放送をお楽しみに。



■『ななにー 地下ABEMA』#87番組概要

放送日時：2025年9月14日（日）夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#88放送日時：2025年9月21日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

