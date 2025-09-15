マンシェのデジタルフルサイクル資産管理システムは、世界のエリート1万人の住宅ニーズに対応します。

上海曼舍企業管理有限公司

マンシェは2011年に設立され、北京、上海、深センの中心エリアで3,000件以上の物件を設計・管理しており、運用資産は500億人民元を超え、国内の高級賃貸市場でトップの地位を確固たるものにしています。フォーチュン500企業のエグゼクティブの53.6%、駐在員の17%を含む1万人以上の富裕層を顧客に持ち、40カ国以上にまたがり、グローバルな顧客基盤を形成しています。

これは、高級賃貸市場における「住宅リフォームの均質性」「異文化サービスの適応の難しさ」「不安定な資産収益」といった問題点に対処します。

「プロの不動産資産管理業界は、不動産ファンドなどの機関投資家だけを対象としていたものから、富裕層の個人オーナーを対象にしたものへと静かに拡大してきた」とマンシェの共同創業者兼CEOのチェン・カン氏は語った。 Maisonは、デザイナー、エンジニア、プロパティマネジメントスタッフ、カスタマーサービススタッフ、清掃サービス、メンテナンスサービス、クラウドサービスという7つの専門サービスチームを擁し、世界のエリート層には高品質な賃貸体験を提供するとともに、富裕層の個人不動産オーナーには効率的で付加価値の高い、フルサイクルの資産管理ソリューションを提供しています。

Ziroomの強力なデジタルミドルウェアを活用することで、プロセス全体がオンライン化され、業界平均を40%上回る賃貸効率を実現しています。

Maisonは、「価格差なし、空室期間なし、収入保証、年間利益分配」という革新的なメカニズムを備えた「Gain-Rent（ゲインレント）」モデルを導入しました。これにより、オーナーには安定した収入が、テナントには高品質なサービスが保証されます。また、プラットフォームは専門的な運用を通じて資産価値の向上を実現し、三者にとってウィンウィンの関係を実現します。

さらに、マンシェは住宅の「芸術的改造」に重点を置き、北欧のシンプルさとイタリアのミニマリストスタイルを活用して空間の美しさと機能性を高め、住宅が30％～100％の賃貸料プレミアムを獲得し、年間利回りが20％に達するようにしています。

業界関係者は、Maisonが資産運用の新たなパラダイムを提供するだけでなく、中国の高級賃貸市場の専門化と価値創造に向けたアップグレードを推進すると考えています。

Company: Shanghai Maison Enterprise Management Limited Company

Contact: Su Wu

Email: wus17@ziroom.com

Website: ziroom.com