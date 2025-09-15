【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】9月27日(土)に本門佛立宗 妙深寺にて、クラシックライブを開催！

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)と、一般財団法人100万人のクラシックライブ(東京都千代田区、代表理事：蓑田秀策 以下100万人のクラシックライブ)は、9月27日(土)16:00より、本門佛立宗 妙深寺にて、クラシックライブを開催することをお知らせいたします。

今回のクラシックライブは、M&Aベストパートナーズと100万人のクラシックライブの活動*の第108弾として開催するイベントとなります。幅広い世代、様々な職種の人々が集まる"心の拠り所"であるお寺にてコンサートを行うことにより、“心がおどる”生の音色にときめく「場」の創出、感動の分かち合い、笑顔の人の輪を広げていくことを目指します。当日は、演奏家による解説つきでお届けいたします。



【M&AベストパートナーズのCSR活動】

M&Aベストパートナーズは、「M&Aで、企業成長を加速させる」というストラテジーのもと、「常に「誠実」であれ」、「常に「全力」であれ」、「常に「主役」であれ」の3つのバリューを大切にしております。ステークホルダーとの長く深く良好な関係を築き、地域、社会への貢献を図ってまいります。

CSR活動の開催を希望される、参加団体・企業さまを募集しております。

受付フォーム :https://mabp.co.jp/csr/#entry



*：2023年4月7日：【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】全国各地にクラシックライブをお届けする活動をスタート。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000088537.html

開催概要

内容：100万人のクラシックライブ

日時：2025年9月27日(土)

開場 15:30～／開演 16:00～

場所：本門佛立宗 妙深寺 第二本堂

住所：〒221-0856 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町22-1

参加費：1000円（中学生以下は無料。乳幼児でもご参加できます。）

主催：本門佛立宗 妙深寺

共催：株式会社M&Aベストパートナーズ

協力：一般財団法人100万人のクラシックライブ

詳細URL：https://1m-cl.com/concert/data/?c=0000006760

演奏家プロフィール

〈ヴァイオリン〉林 佳南子

京都生まれ。都立芸術高校を経て、東京藝術大学卒業。

第11回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール高校生部門第1位。第13回同コンクール弦楽器の部大学生部門第1位。サイトウ・キネン・フェスティバル小澤征爾音楽塾など、国内外の講習会や音楽祭に参加。ソロ・室内楽で自主演奏会も行う。

これまでに小室由利恵、保井頌子、若林暢、澤和樹、野口千代光、小森谷巧の各氏に師事。

兵庫芸術文化センター管弦楽団コアメンバー、大阪フィルハーモニー交響楽団ヴァイオリン奏者、神奈川フィルハーモニー管弦楽団契約団員を経て、現在はフリーランスとして活動中。

〈ピアノ〉井上 莉那

愛知県出身。

桐朋学園大学院博士後期課程に在籍し、西原稔氏の下でムツィオ・クレメンティのピアノメソッドについての博士論文を執筆中。

R-music(東京・名古屋)を主宰し、ソロリサイタル、室内楽、器楽伴奏、ホテル・イベントでの演奏等、幅広い演奏活動や後進の指導を行う。



名古屋市立菊里高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部卒業、桐朋学園大学大学院音楽研究科音楽専攻修士課程修了。同校でティーチングアシスタントを務める。



セントラル愛知交響楽団と共演 他、品川区主催しながわ学びの杜専門講座、2024 Global Leadership Education(GLE) 全国ツアー等出演。

学内選抜による第68回・69回名古屋市立菊里高校音楽科定期演奏会、桐朋学園大学成績優秀者によるStudent’s Concert、桐朋学園大学ピアノ専攻卒業演奏会に出演。

スター・クラシック・アカデミア第4期生。



2024年度カワイサウンド技術・音楽振興財団 音楽振興部門研究助成受賞。

第27回ブルクハルト国際音楽コンクール 第1位。

第22回大阪国際音楽コンクールリサイタル部門 第1位。

第32回名古屋演奏家育成塾 名古屋市文化振興事業団賞。

第69回全日本学生音楽コンクール名古屋大会 高校生部門 第3位 。

第22回日本クラシック音楽コンクール 第4位 。

第17回大阪国際音楽コンクール2台ピアノ部門 第3位。

第33回愛知ピアノコンクール高校A・B・C部門 金賞及び中日新聞社賞。

International Moscow Music Competition第1位。



他多数受賞。



第20回浜松国際ピアノアカデミー、第13回茨城国際音楽アカデミー、Euro Music Festival and Academy(ドイツ)、モーツァルテウム夏期国際音楽アカデミー(オーストリア)、TIHMS Summer Academy(オランダ) 各国のマスタークラスを修了、修了リサイタルに出演。



これまでにピアノを尾川久美子・佐野翠・佐野恵・玉置善己・西川秀人・新井博江の各氏に師事、現在、ピアノを清水和音氏、音楽学を西原稔氏に師事。



2021年度公益財団法人山田貞夫音楽財団奨学生。 2022年度～2025年度福島育英会奨学生。

100万人のクラシックライブ概要

法人名：一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容：クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地：〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事：蓑田 秀策

URL：https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト：https://1mcl.jp/kids

会社概要

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

