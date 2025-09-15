【新番組情報】東海テレビ『スイッチ！』が１０月土曜のあさにも生放送スタート！『スイッチ！サタデー』始動で『スイッチ！』は10月から月曜から土曜までの週６生放送に！ 土日に楽しく過ごす生活情報をお届け！
東海テレビで平日あさに生放送している情報番組『スイッチ！』が、10月4日から土曜のあさにも生放送することが決定しました。現在放送している土曜日の『スイッチ！増刊号』（主にDAI★さんぽの総集編）』と『ちゃーじ』の枠をリニューアルし、『スイッチ！サタデー』として82分の生放送の情報番組をお届けします。
平日『スイッチ！』には高橋知幸アナウンサーがMCに加入し、5人体制に！
『スイッチ！サタデー』MCは東海テレビアナウンサーの篠田愛純、鈴木翔太
月曜日から土曜までは東海テレビの5人のアナウンサーがMCを担当する。
【月】浦口史帆、鈴木翔太 【火】速水里彩、鈴木翔太 【水】速水里彩、高橋知幸
【木】篠田愛純、鈴木翔太 【金】篠田愛純、鈴木翔太 【土】篠田愛純、鈴木翔太
【スイッチ！ファミリー 新メンバー】『スイッチ！』金曜ファミリーに蛍原徹、EXILE MAKIDAI、橘ケンチ(EXILE)が新加入！
蛍原徹
EXILE MAKIDAI
橘ケンチ（EXILE/EXILE THE SECOND）
『スイッチ！サタデー』には地元ゆかりの瀬戸朝香や、ロッチ、曽野舜太 （M!LK）が出演！さらに、加藤諒、丸山桂里奈、などバラエティ豊かな新メンバーが勢ぞろい！
スタジオやVTRには、さまざまなジャンルで活躍する多彩な顔ぶれが出演することが決定！
出演する週を固定せず、多様な出演形式を採用する。
【東海地方出身者】
瀬戸朝香（愛知県瀬戸市出身）
ロッチ【コカドケンタロウ・中岡創一（愛知県半田市生まれ）】
曽野舜太【M!LK】（三重県伊勢市出身）
【ドラマやバラエティで活躍する豪華メンバー】
加藤諒
丸山桂里奈
『スイッチ！サタデー』番組内容
■土日に使える情報満載の「特集VTR」
東海３県のお値打ちなランチ・買い物・お出かけ情報など、土日に使える情報を徹底取材！東海地方の名所や名物からクイズを出す視聴者参加型の「東海３県クイズ スイッチ！Q」や「週末ごちそうランチ」「東海地方シーズン旅」など、今知っておきたい旬の情報をお届けします。
■地元のケーブルテレビ19局とタッグを組んだ「中継どこいこ？」
東海3県各地のケーブルテレビが持つ情報カメラを、最大限に活用。 気象予報士・吉田ジョージさんの天気情報に加え、おでかけ中継もケーブルテレビとコラボ。 東海テレビアナウンサーの纐纈琴巴がケーブルテレビのアナウンサーと一緒に生中継！その土地ならではの風物詩やイベント情報はもちろん、地域に根差した情報局だからこそ知りうる“超ローカル情報”も発信します！
■人気コーナー「昭和すいっち」は週2回放送に！
岐阜県養老町出身のタレント・敦士さんが昭和に撮られた一枚の写真をきっかけに、その写真が撮られた場所を探し当てる「昭和すいっち！」。2017年から続く人気コーナーが金曜日と土曜日の週2回放送に！
■東海地方の1週間がわかる！「NEWSスイッチ！」
中日ドラゴンズをはじめとしたスポーツ情報や、直近一週間で話題となった東海地方のニュースに注目！暮らしに役立つ話題をきゅっとまとめて紹介します！
■視聴者プレゼントも豪華！番組を見れば松阪牛・総額30万円相当が当たる！
10月4日（土）から11月8日（土）にかけて三重の肉の名店「朝日屋」の松阪牛・総額30万円相当が当たる視聴者プレゼントを実施します。番組を見て公式HPとFAXからメッセージを送り応募できます。
■東海テレビキャラクター「イッチー」がイチオシ番組を紹介する冠コーナーも登場！
東海テレビキャラクター イッチー
2018年生まれ・東海テレビのPR隊長！
テレビを見ることが大好き！前向きで頑張り屋さんなイッチーがおすすめコンテンツを紹介します。
イッチーのコメント
「名古屋にうまれて７年、念願の冠コーナーを担当することができて感慨深イッチー！頑張るのでみんな見てね～」
【新ポスタービジュアル】
2025年10月スイッチ！新ポスタービジュアル
■番組概要
『スイッチ！』 平日 あさ９時50分～11時14分 （東海ローカル）
『スイッチ！サタデー』 2025年10月4日（土）スタート
毎週土曜 あさ10時23分～11時45分 （東海ローカル）
HP：https://www.tokai-tv.com/switch/
『スイッチ！増刊号 高井一はじめてのお遍路』
毎週日曜 あさ６時30分～７時00分（東海ローカル）
見逃し配信は「Locipo」で！
https://www.tokai-tv.com/locipo/series