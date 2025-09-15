「タムラ製作所presents カンニング竹山・神田愛花 100年ラヂオ商会」今回のゲストは、平井一夫さん

朝日放送ラジオ株式会社

人に歴史あり、モノに歴史あり。それぞれのドラマあり。

この番組では毎回多彩なゲストをお招きし、カンニング竹山と神田愛花の2人が番組パーソナリティとなって、ゲストの人生を振り返り、これまでの人生の中で忘れられない出来事についてお話を伺っていきます。

放送日時：ABCラジオ9月16日（火）24：30～、TBSラジオ9月21日（日）7:00～ゲストは、平井一夫さん

■ゲスト：平井一夫さん

12回目そして最終回のゲストは、

元・ソニー株式会社 代表執行役社長 兼CEOの平井一夫さん。

1週目の前編では 幼少期の海外生活から音楽業界でのキャリア、

そして「プレイステーション」を世界的ヒットへ導いた挑戦の舞台裏を紹介。

2週目の後編では ソニー社長就任後の逆境からの経営再建、

リーダーとしての信念、そして未来の世代へ託すメッセージをたっぷりお届けします。

平井さんの言葉を引き出しながら紐解く、ここでしか聴けない物語。

“人に歴史あり、モノに歴史あり”

ぜひお楽しみください！

■番組タイトル：タムラ製作所presents カンニング竹山・神田愛花 100年ラヂオ商会

■放送日時：ABCラジオ毎週火曜24:30～

TBSラジオ毎週日曜7:00～

■放送局：ABCラジオ・TBSラジオ＊radikoでも聴取可能

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250917003000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250917003000)

■アーカイブ配信（音声のみ）：YouTube（ABCラジオ公式）

https://www.youtube.com/@ABC-hu1jf/videos