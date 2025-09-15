「ファンタ」から、ハロウィン限定「チャッキー」ボトルが9月15日（月）発売

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、フルーツフレーバー炭酸飲料ブランド「ファンタ」において、ユニバーサル・ピクチャーズ、ブルームハウスとのグローバルパートナーシップを組み、ホラー映画の象徴的なキャラクターたちが一堂に会するグローバルキャンペーンを展開します。日本では、世界的に人気を誇る「チャッキー」限定ボトルを、「ファンタ グレープ」「ファンタ オレンジ」の一部パッケージサイズ*で2025年9月15日（月）より全国で発売し、ハロウィンシーズンを盛り上げます。

お馴染みの「チャッキー」（『チャイルド・プレイ』シリーズ）が、この秋、“WANTA FANTA”を合言葉に、ユニークな体験を届けます。

「チャッキー」が活躍する作品やバックストーリーを踏まえつつ、ホラー映画ファンにとっても注目すべきキャラクターがデザインされたパッケージ製品を通じて、全国にハロウィンの楽しみをさらに広げます。今年のハロウィンは、あなたの手元に迫る恐ろしくも楽しい瞬間をぜひ「ファンタ」とともにお過ごしください。

※対象パッケージ/メーカー希望小売価格（消費税別）：350ml PET/150円, 500ml PET/180円*, 700ml PET/235円

※500ml PETは一部地域限定での販売です。

「ファンタ」ブランドについて

フルーツフレーバーのおいしさとはじける楽しさをお届けする「ファンタ」は、1958年の発売以来、日本で愛され続けているフルーツフレーバー炭酸飲料です。ブランド名は“Fantasy”や“Fantastic”に由来し、「現実から解き放ってくれる」ような楽しく親しみやすいイメージのブランドとして、ティーンやファミリー層を中心に支持されています。

※価格は9月15日（月）時点となります。

「ファンタ」ブランドサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/fanta

「ファンタ」Instagram ：https://www.instagram.com/fanta_japan/

「ファンタ」X ：https://x.com/Fanta_Japan