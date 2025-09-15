アイデムフォトギャラリー［シリウス］DNP 写讃会(うつさんかい)写真展 「第19回展『季語のある風景II』」 期間：2025年9月18日（木）～9月24日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿　代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス]　https://www.photo-sirius.net/ はDNP 写讃会(うつさんかい)写真展 「第19回展『季語のある風景II』」 を9月18日（木）～9月24日（水）に開催いたします。



DNP 写讃会(うつさんかい)写真展 「第19回展『季語のある風景II』」

ＤＮＰ写讃会（うつさんかい）は、職場の写真サークルとして1989年に発足し37年目を迎え、感性と被写体が響き合う「一瞬」を求めて活動をしています。




前回は「季語のある風景」をテーマに被写体を見つめた作品を発表しましたが、


「季語」に触発されながら、その奥深さを強く感じました。




今回も「季語」をテーマに、各人の新たなインスピレーションで被写体を見つめました。「季語」に触発された風景写真や、「季語」を率直に表現した作品などを展示いたします。


ぜひ、ご覧ください。


（出展枚数 40枚）




秋重邦和　阿部徹　　飯島治　　石川淳一　板倉輝男　田中美苗


寺尾隆　　中井裕夫　松本泰子　横山晴旭　吉田実




