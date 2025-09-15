Primitive Painters ― 好奇心と感覚の自由を纏う、東京発ジュエリーブランドがデビュー
2025年7月、東京から新たなデザイナーズジュエリーブランド Primitive Painters（プリミティブ ペインターズ） が誕生しました。
ブランドのジュエリーは、透明感を湛えるカラフルな天然石と、花・星・月といった普遍的なモチーフを組み合わせ、山梨・甲府の熟練した職人の手で一点一点丁寧に仕立てられています。
「好奇心と感覚の自由」をテーマにしたデビューコレクション
Primitive Paintersは、装飾としてのジュエリーにとどまらず、「好奇心」「感覚の自由」を纏う体験を提案します。
デザイナー／ディレクター 本多士穏 は幼少期、自然の中で鉱物を収集し、光を浴びてきらめく石に魅せられました。
その原体験を礎に、宝石を鉱物標本のように配置し、好奇心のままに世界を感じ取る自由をジュエリーという小さな器に宿しています。
宇宙と生命をつなぐ「存在のかけら」
私たちの身体をつくる元素は、かつて星々の内部で生まれたもの。
Primitive Paintersは、この宇宙の循環に着想を得て、ジュエリーを単なる装飾ではなく「存在のかけら」として捉えます。
石のきらめきは、遠い星の記憶を日常に呼び込み、忘れかけていた感覚をそっと呼び覚まします。
デビューコレクション発売中
ブランド初のコレクション 「SS25」 では、サファイアやトルマリンなど多彩な天然石を用いたシグネットリングを中心に展開。
モードと詩情が交差するデザインは、日常のスタイリングに新しい自由をもたらします。
Primitive Paintersについて
Primitive Paintersは、2025年7月に東京で誕生したデザイナーズジュエリーブランドです。
広告業界・ファッションメディア・スタートアップ起業家など、多様なバックグラウンドを持つ20代のクリエイターを中心に、グローバル市場でのシェア獲得を視野に運営しています。
「感覚を解き放ち、自由に生きる喜びを静かに呼び起こす」ことをテーマに、
身に着ける人が好奇心のまま世界を感じ取る力をそっと呼び覚ます存在を目指しています。
デザイナーについて
本多 士穏 Honda shion
1998年東京都世田谷区生まれ。
早稲田大学卒業後、コンサルティング会社、ブロックチェーン関連スタートアップの代表を経て、ジュエリーデザイナーになる。
原初的な自然感覚、幼い頃に知覚した世界や夢のような“きらめき”の記憶を起点に、人間の内面と素材との対話を模索する。
ジュエリーを「装飾」ではなく、「存在のかけら」として捉える表現に取り組む。
オンラインストア・SNS
コレクションは公式ECサイトにて発売中。最新情報はInstagramでも発信しています。
ECサイト： https://primitivepainters.com/
